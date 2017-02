Pavón impone el partido a partido

Simeone hizo famosa una cantinela que en Huelva ya aplicó Alcaraz. La realidad impone en el Recreativo el partido a partido. Con quince jornadas por delante y la necesidad de sumar otros 20 puntos al menos levantar la vista de lo inmediato provoca vértigo. Pavón hizo suyo ayer el dogma con el que quiere marcar el camino albiazul.

"Hablo con la plantilla y no vemos más allá del domingo", señaló el técnico. "No podemos pensar en los partidos que tenemos que ganar hasta mayo sino en el que tenemos que ganar el domingo", insistió Pavón para marcar la doctrina que marca la actualidad albiazul.

El mensaje tiene mucho de realismo y también de sentido común. En el Decano "no sabemos qué va a pasar en lo institucional y en el club porque llevamos viviendo día a día mucho tiempo". Por ello, "no podemos ir más allá del domingo. Pensamos en el entrenamiento que tenemos cada día y nuestro horizonte está en el siguiente partido. Más allá no podemos mirar".

En ese futuro cercano espera el Villanovense, un rival ante el que "nos jugamos tres puntos que debemos sumar sí o sí. No pensamos en otra cosa porque es una final para nosotros". Ni siquiera se para a pensar en las dificultades porque "tenemos muchos hándicaps y los tenemos que dejar a un lado para centrarnos en salvar la categoría".

El mejor argumento para ser optimista lo encuentra dentro. Pavón reconoció ayer que "en cualquier otro club no sé lo que hubiese ocurrido ante tantas dificultades como las que hemos tenido, pero nosotros tenemos a un grupo muy profesional que siempre ha trabajado para estar lo mejor posible pese a las dificultades". Por ello pide comprensión para una plantilla ante la que "hay que quitarse el sombrero su trabajo diario".

Para lograrlo insistió en la necesidad de ser más prácticos, más competitivos y ganar en solidez. "Ver a estos futbolistas en cada entrenamiento me refuerza en la creencia. Tenemos mucha juventud y gente con hambre", aseguró.

No le preocupa la parcela ofensiva porque "este equipo hacía ocasiones si echamos la vista atrás y nos estaba faltando acierto arriba". En cambio, sí lo hacen "los aspectos defensivos como conjunto porque si somos fuertes atrás podremos crecer". Pavón alertó de "algunas situaciones de partido no las sabemos gestionar. Trabajamos mucho las jugadas de estrategia y luego viene el Sanluqueño y nos mete cuatro".

Del próximo rival advirtió que "es un equipo que a la contra te mata. Te deja dominar por momentos y luego te cogen". Por ello, "hemos trabajado durante la semana lo que nos podemos encontrar. Ellos dejan que el rival domine. En algunas ocasiones adelantan las líneas y te ahogan". Para contrarrestarlo quiere "un Recre competitivo. Por ahí pasan los tres puntos. Este equipo debe salir a competir y manejar los tiempos del partido".