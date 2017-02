Pavón busca alternativas

Prueba para el fondo de armario. La visita a Murcia toma tintes de examen para el técnico y la plantilla recreativistas. A las bajas esperadas se suman las añadidas durante la semana y las dudas que el paso de los entrenamientos van alimentando. A 48 horas para el partido en la Nueva Condomina la presencia de Iván Aguilar y Jesús Vázquez está casi descartada. Ninguno de los dos pudo trabajar ayer con el grupo y en el caso del delantero malagueño ni siquiera estuvo en la sesión con el resto del equipo. Tampoco lo tiene claro Ubay Luzardo, cuyas molestias remiten pero no lo suficiente como para ser una alternativa real al once. Y para colmo Javi Cantero tuvo que parar a mitad de entrenamiento por unas molestias como consecuencia de un golpe del choque con la Balona del domingo pasado.

El que menos opciones tiene de jugar es Iván Aguilar. El delantero se torció un tobillo en el anterior encuentro y todavía no pudo ejercitarse con el grupo. Ayer en Cartaya ni pisó el césped. Pavón prepara el choque sin él, pero esperará hasta el último momento para al menos desplazarlo hasta Murcia. Es una pieza insustituible en el ataque.

Ante las escasas opciones de contar con el atacante ayer comenzó a preparar la alternativa. Probó con Rubén Mesa y Núñez en punta. La última opción es la que tiene más peso, ya que fue la utilizada en los partidos de 2017 en los que no estuvo Iván Aguilar. La presencia del exmadridista como referencia ofensiva abre la puerta a una variante nueva. El técnico decidirá entre meter a Ale Zambrano para reforzar el centro con Domínguez y Miguelito acompañando a Núñez en ataque o bien directamente entra Waldo en la banda y el dibujo no se modifica, como sucedió en los últimos minutos de la victoria del pasado fin de semana. Son las dos principales variantes con las que prepara el duelo a la espera de lo que suceda con Iván Aguilar hasta el último instante.

Jesús Vázquez tiene muy complicado llegar. El capitán albiazul no se ejercitó ayer con el grupo en Cartaya. Hizo trabajo específico con el fisio sin llegar a ponerse las botas. El propio centrocampista reconoció al término de la sesión que sus opciones de viajar hasta Murcia eran escasas. Necesitará otra semana para estar a pleno rendimiento. Su ausencia no altera mucho el planteamiento de Pavón ya que ante la Balona ya estuvo en la grada.

Cartaya desveló igualmente que Ubay Luzardo ya está disponible, aunque le falta algo de ritmo tras diez días sin entrenarse con el resto y además todavía no están al cien por cien. En condiciones normales tendría una semana más de reposo, pero en la sesión de ayer se encendió una nueva alarma. Javi Cantero se sentó en la banda a la mitad de la sesión y tuvo que ser atendido por unas molestias que arrastra desde el duelo con la Balona. La última victoria pasa factura en la plantilla albiazul. En principio su concurso no peligra, pero los técnicos prefirieron resguardarlo ya que la baja de Iván Robles deja a Sedeño como único lateral. Como recurso le tocó a Ernesto actuar como lateral durante el entrenamiento celebrado en Cartaya. Si no llega Ubay podría forzar su vuelta para que José Alonso pase al lateral diestro y Sedeño al izquierdo.