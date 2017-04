Pavón no baja la guardia. Sabe que lo tiene en la mano, pero no quiere confianzas ahora que el Decano está a las puertas. Lleva así tres semanas, acariciando la permanencia y pendiente de un último zarpazo para sentenciarla. Ahora le toca una visita de las duras, la de un Lorca que nada en la abundancia y que aspira a ascender sí o sí, tanto que se permitió el domingo destituir a su entrenador por ceder el liderato al Cartagena.

Una situación anómala que trastoca la preparación del choque en los albiazules porque cada vez que se produce una destitución de forma inmediata se provoca "un plus extra de motivación en los jugadores". Pavón lo sabe porque lo ha vivido como jugador y como entrenador. El que está jugando aprieta para seguir y el que no lo hace ve de nuevo la puerta abierta para entrar en el equipo. Por ello considera que medirse al Lorca en el estreno de David Vidal "para ellos será algo positivo y para nosotros no es algo tan bueno". El nuevo técnico genera una dosis de incertidumbre, porque no hay referencias sobre las que basar el planteamiento. De ahí que el albiazul sostenga que "vamos a hacer nosotros bien nuestro trabajo y preparar el partido como lo teníamos previsto".

"Vamos a hacer nosotros nuestro trabajo y a preparar el partido como lo teníamos previsto"Abre la puerta a cambios tras el rendimiento en la segunda parte contra el Mérida

Le espera un choque ante un rival "con calidad, hecho para ascender y que va a querer llevar la iniciativa y sabemos que nos va a intentar meter en nuestro campo". A pesar de ello, mantiene su ambición intacta: "Vamos a ir a por el triunfo".

La llegada de David Vidal eclipsa en parte la previa del encuentro. El recreativista no ve normal el relevo "en un equipo que lleva toda la temporada en puestos de ascenso" y mucho menos que sean tres los técnicos.

El Decano es un rival temible lejos del Nuevo Colombino, un hecho que debe preocupar al Lorca porque "este Recreativo está yendo de menos a más".

El técnico no quiso desvelar los posibles cambios en su once para la visita al Artés Carrasco. Sostiene que utilizará de nuevo "al que esté en un mejor momento de forma". Ante el Mérida salió sin delantero centro y Fran Machado alternando la posición, aunque reconoce que Iván Aguilar saliendo desde el banquillo "la segunda parte que hizo fue de las mejores que le hemos visto esta temporada". Otros menos habituales como Ernesto aprietan y llaman a la puerta con goles, por lo que Pavón tendrá que elegir "el que esté enchufado".

No es un hombre muy dado a las rotaciones o las revoluciones en el once. El Decano atraviesa por un buen momento, por lo que "no estamos haciendo ninguna variante rara". Reconoció que Miguelito "no está últimamente fino, pero lo importante es que él quiere y además en los entrenamientos trabaja bien". Dejó en el aire la duda de su concurso de inicio en Lorca porque "tendremos que ir viendo cómo está y la evolución del resto de jugadores durante la semana para ver qué once inicial sacamos".

Fiel a su estilo y pese a la décima plaza con 41 puntos incidió de nuevo en que el objetivo de la permanencia todavía no está logrado y que, por lo tanto, "sigo mirando hacia abajo y que le llevamos cinco puntos al puesto de promoción y seis al de descenso directo". No quiere angustias de última hora por lo que pide a los suyos "conseguir la permanencia lo antes posible". No se relaja además porque el calendario que espera a los albiazules es muy duro ante los tres primeros clasificados. De ahí que defienda una vez más "no ir más allá del próximo partido".