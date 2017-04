Pavón alerta contra la relajación

Pavón no quiere confianzas ante la visita del Mérida por el buen momento recreativista y se pone duro. Antes del entrenamiento le leyó la cartilla a sus hombres y en rueda de prensa se mostró cauto. Habla de 46 puntos para que nadie piense que está todo hecho.

Llega a Huelva un Mérida que busca un puesto de promoción, lo que abre el choque. "Los dos equipos, ellos por meterse arriba y nosotros por salvar la categoría, tenemos nuestras urgencias", señaló, aunque el Decano tiene la ventaja de "jugar ante nuestra afición y queremos brindarle la victoria. En casa queremos también brindarle esos tres puntos y que se vayan a casa felices".

Optó por el misterio sobre el Recre que espera esta tarde. "Quiero dejar la duda no solo hacia nuestros jugadores sino hacia el rival. No quiero que sepan el equipo inicial que vamos a sacar y no quiero que sepan cuál es la convocatoria que vamos a tener", aseguró. No obstante desveló que Iván Aguilar en principio no tendrá problemas tras sumar dos entrenamientos completos.

Recordó el técnico que el choque de la primera vuelta en Mérida fue "uno de los mejores partidos fuera de casa a pesar de la derrota, al igual que ellos, fue un partido bonito para el entrenador. Ellos han mejorado y si no son el equipo más en forma en el grupo IV por ahí anda. Tienen alternativas en todas las demarcaciones y eso para ellos es un plus".

Del planteamiento insistió en la duda porque "si doy la respuesta estaremos diciéndole al rival lo que vamos a hacer de inicio. Habrá de todo, lo tenemos claro pero no vamos a informar".

Pidió eso sí no repetir errores como el comienzo del partido contra El Ejido porque "la categoría penaliza mucho los fallos que cometes. Tenemos que intentar cometer los menos errores atrás y arriba ser directos y ofensivos, no sólo defensivamente".