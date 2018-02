Participa Huelva llevará la salvación del Recre a los tribunales

Participa Huelva, marca de Podemos en el Ayuntamiento de la capital onubense, llevará a los tribunales el pago a Hacienda por parte del consistorio onubense de 7,55 millones de euros para evitar la liquidación del Decano. La formación política, según ha avanzado esta mañana en rueda de prensa Jesús Amador, acudirá al Contecioso-Administrativo para recurrir tanto el acuerdo y como el pago mismo. Participa Huelva cuestiona tanto los plazos como la decisión en sí misma.

Según su portavoz, el recurso se basa en tres motivos: lo ve innecesario el pago pese a los diferentes informes que señalaban que era la única vía para evitar la desaparición de la entidad, lo considera ilegal e injusto. “El alcalde dijo que el Recre está por encima de todos y nosotros decimos que son las personas las que están por encima de todo en una sociedad onubense con un 35% de su población en riesgo de exclusión”, señaló.

Amador asegura que al Ayuntamiento como propietario no le correspondía el pago sino que debía hacerlo Eurosamop, empresa que gestiona el club. Alude también para ello a otros abonos realizados por el consistorio. Para ello alude al informe del interventor y a la propia Agencia Tributaria.

Participa Huelva no ofrece alternativa al pago en su exposición y recalca que debe hacerlo Eurosamop. Cuestionado de forma directa por un plan alternativo al pago a Hacienda, Jesús Amador reconoce no tenerlo para responder: “¿Qué solución debería haber para el Recreativo? Mi labor como concejal como concejal del Ayuntamiento es responder qué se podría hacer con ese dinero”.

El portavoz de Participa Huelva asegura igualmente que el pago no era perentorio porque “otros informes nos dicen que no era tan drástica” la situación. En cuanto al riesgo de liquidación del Recre señala que “la disolución del club o desaparición del BIC como nos quieren ver no es tal. Como actividad etnológica la actividad del fútbol estaría protegida y en el peor de los casos si el club baja o desaparece puede empezar de cero entendemos como muchos recreativistas no invalida el decanato como equipo más antiguo de España porque la sociedad mercantil y la entidad que juega al fútbol son cosas distintas”. Amador insiste en que el pago responde a “la precipitación del alcalde basada en la presión de Eurosamop al alcalde de Huelva”. La formación propondrá a otras formaciones y colectivos adherirse a la demanda.