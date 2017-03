Pape estará en torno a un mes de baja

El mediocentro del Decano Pape tendrá que esperar unos días más para conocer con exactitud el alcance de la dolencia que arrastra en una de sus rodillas, aunque las primeras exploraciones indican que el ex del Atlético de Madrid sufre un esguince de rodilla de grado II, por lo que tendría que estar alrededor de un mes de baja. Las primeras pruebas realizadas no dejaron ver con claridad el origen del dolor que sufre el centrocampista, por lo que los servicios médicos de la entidad recreativista tendrán que volver a repetir la ecografía realizada para dar un diagnóstico definitivo. El senegalés, que se ausentó ayer por unos asuntos personales con permiso del club, había conseguido hacerse un hueco en el once inicial y en Murcia ofertó un rendimiento muy alto.

Junto a Pape también causará baja por lesión en Linares Manu Torres. El canterano sufre una elongación en el glúteo y ayer volvió a ejercitarse al margen del grupo junto a Mario Marín y el recuperador José Manuel Liáñez. Estas tres ausencias por lesión se unen a las de Ale Zambrano, Rafa de Vicente y Núñez, que no podrán ser de la partida en Linarejos al estar sancionados por el Comité de Competición.