Pape: "No soy un medio destructor, soy de toque"

A pesar de su juventud, el jugador del Recreativo Pape Assane se mostró en la Tertulia Deportiva de Huelva Información como una persona medida y reflexiva. El mediocentro debutó como titular el pasado fin de semana ante el Extremadura en el Francisco de la Hera, pero ello no le ha hecho cambiar su filosofía de vida, que no es otra que trabajar a destajo hasta que aparezcan las oportunidades: "Después de no haber jugado en cuatro meses y de haber estado en el once inicial este domingo parece que mi situación ha cambiado, pero no me voy a volver loco. Tengo que seguir entrenando como hasta ahora, al máximo, para que el míster cuente conmigo". No puede esconder el senegalés que su presencia en el equipo sirve como "una motivación extra", si bien entiende que el compromiso y la entrega deben ser siempre los máximos porque "para eso somos profesionales".

La titularidad de Pape llegó después de que el club le comunicara que se buscara una salida por si el Recreativo recuperaba los derechos federativos durante el ya concluido mercado invernal, algo que supuso "otro palo más, pero no iba a tirar la toalla. Seguí entrenando lo mejor posible, esperando una salida. Tenía opciones para salir, pero como el Recre no podía fichar al final no me podía dejar salir". Se lamenta el africano de no haber tenido oportunidades hasta ahora para mostrar su potencial: "Aquí la gente no me conoce, es normal porque no me han visto jugar, pero con 15 años entrenaba en el primer equipo del Valladolid. Eso no quiere decir nada, pero para que un jugador entrene con un equipo de Primera División algo tiene que tener. A los entrenadores hay jugadores que le gustan más que otros, pero eso no quiere decir que el que no juegue no valga".

El centrocampista quiere redireccionar la perspectiva que se tiene de él como si fuese el clásico pivote africano de potencia y destrucción para ello "espero tener continuidad y jugar este domingo, que es muy importante. Si hay suerte y se da el día bien conocerán al verdadero Pape. Yo no soy un jugador de destruir, yo soy un jugador de toque. Quiero tener la oportunidad, no de demostrar, sino de que la gente sepa quién soy".

De hecho, su referente es "Yaya Touré" y afirma que "siempre he jugado de mediocentro defensivo y es donde mejor me siento. Esa es mi posición preferida. Desde que llegó Pavón estas dos últimas semanas son las únicas en las que he entrenado de mediocentro, antes siempre entrené de central. Si tengo que jugar de central no tengo problema, pero me encuentro bien en el centro del campo, en defensa no tanto".

Después de haber pasado por las canteras de Valladolid y Atlético de Madrid y de haber tenido que esperar unos años para poder jugar en España para no incumplir la normativa FIFA Pape tiene clara la responsabilidad que recae sobre la plantilla: "Cuando me dijeron que venía al Recre tuve que buscar información de la ciudad, pero no del club. El Recreativo es el decano del fútbol español y todo el mundo sabe de su importancia", al tiempo que afirma que "aunque no hayamos fichado los jugadores que estamos podemos sacar la situación adelante" y para ello no pone condicionantes: "A mí no me gusta entrenar un día en un sitio y otro día en otro, pero es lo que hay. Lo de no cobrar para mí es una excusa. Hay muchos equipos que no cobran y ganan partidos y están arriba". Recalca que una de las virtudes del equipo es que "el vestuario está unido" y destaca a "Altamirano, Sedeño y Ubay" como sus mayores apoyos.

Además de esperar mantenerse en el once, Pape considera que "después de haber hecho un buen partido fuera y sacar un punto, tenemos que ganar en casa" y tiene claro que "necesitamos que la afición esté con nosotros durante todo el partido. Nos afecta que puedan pensar mal de nosotros porque lo damos todo".