Oportunidad y desafío

Ganar en el campo del líder y donde no lo ha hecho nadie en 2018 es complicado, pero no imposible. Es el mensaje grabado a fuego en la mente de un Recre que sabe que puntuar en Marbella hoy a partir de las 12:00 tendría un alcance casi definitivo en sus aspiraciones de lograr la permanencia en la categoría sin necesidad de apurar las jornadas que quedan. Tras el balón de oxígeno de la victoria contra el Córdoba B de la jornada anterior, los albiazules quieren dar un golpe sobre la mesa. Saben que no será nada sencillo, aunque la motivación de medirse a un rival que hoy por hoy es el mejor de la categoría sin la soga al cuello de las últimas semanas permite a los de Negredo afrontar el choque con una necesidad menor que la de su oponente.

Es el Marbella el favorito porque lo dicen la clasificación y la realidad. No es mal planteamiento para un Recre al que le fue mejor cuando no tuvo que asumir el protagonismo. Cuanto menos cosas pasan en los partidos más posibilidades tiene el Decano. Así será una vez más en Marbella. Con el aprendizaje de las tres últimas jornadas en mente, Negredo sabe que la solidez defensiva convierte a su equipo en mucho más competitivo.

Los encuentros disputados ayer convierten la jornada en una oportunidad única para dar un golpe prácticamente definitivo. El Córdoba B, equipo que marca a falta de la jornada de hoy la promoción de permanencia, cayó derrotado en su campo ante El Ejido, que certifica así su permanencia. Tampoco le vino mal el empate de la Balompédica Linense, ya que obliga a los campogibraltareños a sumar un par de puntos más y se mide en las dos próximas jornadas a Las Palmas Atlético y el Jumilla. Un gol del Betis Deportivo en el tiempo añadido condenó a los murcianos, que se quedan a cinco puntos como mínimo. El Decano jugará su partido con tres puntos de ventaja asegurados sobre el Córdoba B. Haga lo que haga les mantendrá el colchón de un partido. Sólo Las Palmas Atlético puede recortarle y recibe al Lorca, que tiene una posibilidad de meterse en la pelea por la promoción. Si el Recre puntúa en Marbella su renta se irá hasta las dos jornadas de margen con sólo cuatro para el final del campeonato.

Los marbellíes no tienen una plantilla para el puesto que ocupan, pero sí un equipo. Posiblemente sea el rival que mejor ejemplifique lo que no es el Recre. Los costasoleños viven en las antípodas de los albiazules. Con una supuesta mejor plantilla en Huelva, la realidad es que hoy el local defiende el liderato mientras el Decano aspira a respirar de una forma definitiva. No estaría de más tomar lecciones de cara al futuro inmediato.

El planteamiento albiazul será sencillo. Si el rival hace del dinamismo y las transiciones rápidas su principal arma, que no corra y se encuentre un campo superpoblado será su respuesta. Así lo anticipó el viernes el técnico recreativista cuando advirtió que lo mejor para los intereses onubenses sería un partido feo. Para ello cambiará su dibujo. De los dos puntas de la semana anterior a jugar con Gorka como única referencia y un tercer centrocampista. Salvo ante el Córdoba B fue el dibujo que siempre utilizó el Recre con el vallecano en el banquillo.

Para llevarlo a cabo cuenta la vueltas de hombres importantes. Se quedan en Huelva por lesión Julio, Mario, Ale Zambrano, Toni Robaina y Natalio. Viajan con novedades en la lista Rafa de Vicente, Jonathan Vila y Nacho Monsalve. También repiten los canteranos Víctor Barroso y Misffut. Lo normal es que De Vicente y Vila formen con Traoré en el centro del campo, mientras Núñez y Lazo actúan por las bandas. Gorka estará arriba y el resto del equipo no varía con respecto al último once inicial.

El Marbella sólo tiene la baja de Carlos Indiano. El equipo de Fernando Estévez está en un duro pulso con el Cartagena por la primera plaza. Metido en una lucha para la que no estaba llamado desde el inicio, el conjunto costasoleño salta empujado por la inercia de una dinámica triunfal que casi lo tiene ya metido en la promoción.