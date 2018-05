"Ojalá que en un futuro pueda volver al Recreativo de Huelva"

Rubén Gálvez dice adiós al Recreativo de Huelva con la cabeza muy alta. El guardameta de Aracena ha sido el único futbolista profesional de la plantilla albiazul que no jugó ni un minuto durante la temporada 2017-18 que acaba de finalizar. Sabe que su futuro inmediato no pasa por el Decano, con el que no va a renovar el contrato entre ambas partes que expira en breve. A través de las redes sociales el portero se ha despedido del club y de los aficionados onubenses asegurando que se siente "orgulloso" de haber pertenecido a la entidad y que será "un recreativista más allá donde vaya y mi corazón tendrá sangre azul y blanca". Es más, se muestra esperanzado en tener algún día la oportunidad de regresar al club.

El portero estuvo todos los encuentros del campeonato 2017-18 en el banquillo. Fue incluido en todas las convocatorias por los tres entrenadores que dirigieron esta campaña al Decano, Javier Casquero, Ángel López y César Negredo, que siempre apostaron por la titularidad de Marc Martínez. El onubense ha tenido un comportamiento ejemplar, trabajando duro en cada entrenamiento y aceptando con profesionalidad su cambio de rol en el equipo, en el que pasó de ser titular durante las últimas campañas a no jugar ni un minuto. En el pasado mercado de fichajes invernal tuvo ofertas para salir, pero no contó con el plácet del Recre para enrolarse en otro club debido a su falta de oportunidades. Ahora pasa unos días de descanso en su localidad natal.

El Recre me lo ha dado todo, creo que la afición es lo más grande que tiene este club"

-¿Qué se plantea actualmente?

-He hablado con Emilio, mi representante, y ahora mismo quiero desconectar, estar tranquilo con la familia y disfrutar de mi gente. Que él se encargue de todo durante unos días y me vaya comentando si surge algo.

-Sabe que no continuará vinculado al Recreativo.

-Sí, sí. En enero se habló porque tenía una oportunidad para irme, lo tenía hecho con un equipo, pero el club no me dejó salir. Me comentaron que me iban a ofrecer la renovación pero no aceptamos porque no la veíamos justa.

-Personalmente, ¿cómo ha sido el curso?

-Malo y duro. De venir años atrás jugando prácticamente todo a no jugar nada es bastante duro. Pero bueno, me ha tocado ayudar al equipo desde otra faceta.

-Nunca ha levantado la voz.

-Creo que no soy un jugador problemático. Nunca he pedido explicaciones cuando jugaba y tampoco las iba a pedir por no hacerlo aunque hubo algún momento en el que tuve dudas de ir a hablar con el míster porque al principio de la temporada hubo algunas cosas en las que pienso que se fue un poco injusto conmigo. Pero bueno, eso ya pasó y no tengo nada que reprochar tanto al club como a los entrenadores que hemos tenido. Estoy súper agradecido de estar ahí, de haber podido defender el escudo del Recreativo, y ahora tengo que tirar hacia delante.

-A nivel personal la campaña ha sido mala. ¿Y en el colectivo?

-Al final logramos la permanencia, algo que no era el primer objetivo que se palpó al principio de la temporada porque yo creía que había plantilla para hacer algo más e ilusionar a la gente. Pero el fútbol es eso, se dan resultados adversos, entras en una dinámica mala y te toca luchar por una cosa que no pensabas. Al final se cumplió el objetivo de la permanencia.

-En el último partido de la Liga, disputado en Jumilla, parecía que iba a ser titular pero al final no jugó.

-César habló conmigo y me entendió porque era el último partido, ya no nos jugábamos nada, acabo contrato y la decisión ya estaba tomada por lo que preferí no jugar.

-En su nota de despedida cita a José Manuel Santisteban y Miguel Rosa, dos de los entrenadores de porteros que ha tenido durante su carrera.

-A Santi le tengo un montón de aprecio porque entré en el club con 14 años; él me coge y pienso que lo que he conseguido se lo debo a él. Conmigo se ha portado estupendamente tanto dentro como fuera del terreno de juego, con mi familia, tenemos una excelente relación. Y con Miguel también. Pienso que los últimos años han sido los peores en el Recreativo de Huelva y nos los hemos comido nosotros. Siempre ha tenido una palabra de aliento, un buen consejo. Y en este año, que ha sido duro para mí, siempre venía y hablaba conmigo diciéndome que estuviera tranquilo y me entrenara bien. Él ha sido gran parte de mi fortaleza mental este año.

-Se despide con palabras de agradecimiento hacia el club, los técnicos y sus compañeros.

-El Recreativo de Huelva me lo ha dado todo. Creo que la afición es lo más grande que tiene este club y en la nota a mis compañeros no nombré a ninguno porque siempre te puedes olvidar de alguien. Les estoy muy agradecido porque en el vestuario siempre ha habido muy buena relación y han tenido palabras agradables hacia mí.

-Dentro de la plantilla siempre hay gente con la que se tiene mayor afinidad.

-Me llevo bastante bien con Núñez, Rafa de Vicente, Nacho Monsalve, Diego Jiménez, Sergio González, Mario Marín, Boris Garrós... Teníamos un grupo de Whatsapp que se llama Los peros. Por mi carácter no me he llevado mal con nadie en mi vida.

- ¿Y con Marc Martínez qué tal?

-Tenemos una relación buena, de respeto. No me tocó jugar, sino apoyarlo y aportar mi granito de arena.

-¿Dónde ve su futuro?

-He hablado mucho con Emilio sobre esto. ¿Qué me gustaría? Pues ir a algún equipo del grupo IV de Segunda B pero no tengo problemas. Con 20 años me marché a Huesca y me da igual irme al norte de España o donde sea. No tengo temor en ese sentido.

-Hace pocos días ha cumplido 25 años. Tiene ganas de seguir.

-Sí, soy joven y quiero continuar con mi sueño de jugar al fútbol profesional. Aquí en el Recre por circunstancias no puedo seguir y ahora debo emprender otro camino.

-Pero deja abierta la puerta a su regreso al club.

-Es como digo en la carta. Ojalá sea un hasta luego. Ahora veo que es el momento de salir y ojalá que en un futuro pueda volver al Recreativo de Huelva.

-¿Qué cree que ha fallado esta temporada en el Decano?

-No lo sé. Repito lo que he comentado antes. El fútbol es muy imprevisible, ganas partidos o no lo haces y entras en dinámicas positivas o negativas. Si coges una mala racha al final la confianza no es la misma y cuestan algo más las cosas.

-En lo económico esta última campaña ha sido algo diferente a las anteriores, cuando tenían pendiente de cobro muchísimas mensualidades. Ahora se les debe alguna.

-Esta temporada ha estado mejor; ojalá el tema del pago hubiese sido como este año pero al final con esos meses que te deben nunca estás del todo tranquilo, sin esa seguridad que te da el saber que cada primero de mes vas a cobrar. Al final te merma un poco psicológicamente.

-¿Cómo vería la continuidad en el banquillo de César Negredo?

-El míster cogió al equipo en un momento difícil. Estábamos muy mal. Nosotros lo hablábamos y pensábamos que si hubiera venido un cuarto entrenador quizá hubiera pegado todo un peo. César se puso al mando y creo que lo ha hecho bastante bien. La gente querría que el Recre estuviese arriba, como él. Pienso que se puso al mando junto a David [Torrejón] y Miguel [Rosa] y sacaron la situación. Hay que estar muy agradecidos a su trabajo. No sé lo que pasará con César pero ojalá sea lo mejor para el club y para él.

-Algunos aficionados tienen la sensación de encontrarse en la película Atrapado en el tiempo, con el día de la marmota en cuanto a la venta de la mayoría de las acciones del club por parte del Ayuntamiento. ¿Cree que antes del 30 de junio se habrá completado el proceso?

-Por el bien del Recre ojalá sea así. Cuanto antes, mejor. Pero yo como jugador prefiero mantenerme al margen del asunto porque es algo que no depende de mí.

-¿Ha llegado a conocer personalmente a Juanma López?

-Lo he visto. Creo que se ha reunido con los capitanes. Yo he hablado con él por teléfono y cuando lo hice me pareció un tío sensacional, sencillo. Conmigo se portó estupendamente.

-Si usted fuera Juanma López y tuviera poder de decisión en el club, ¿renovaría a Núñez?

-Si tuviera tanto poder le preguntaría a Núñez si quiere renovar. Creo que se ha ganado el derecho a tomar él la decisión de si quiere seguir. Con él tengo una relación excelente y si él se ve capacitado tirará para delante. Es un referente para el vestuario dentro y fuera del campo.

-¿Cuáles son sus mejores recuerdos de su trayectoria en el Recreativo?

-¡Uff! Son muchas cosas, los amigos que haces, pero me quedaría con mi debut en Segunda A, los partidos que jugué en esa categoría, y sobre todo el jugar con el Nuevo Colombino lleno en Segunda B. Insisto en que la afición es lo mejor que tiene este club. Ha sido un orgullo y un privilegio el jugar en el estadio ante veintitantas mil personas y el defender este escudo. El Recre es el equipo de mi tierras y para mí es lo más grande que hay.

-¿Y lo peor?

-Los años que hemos pasado con problemas de cobro, que no hemos podido estar tranquilos. También recuerdo el descenso a Segunda B, fue un día duro en el campo de El Sadar.