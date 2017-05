Núñez tampoco viaja por unas molestias físicas

El Decano se desplaza hasta Cartagena con lo justo. El plantel albiazul cuenta con varias e importantes bajas para despedir la temporada contra un rival que se juega una plaza en la promoción de ascenso. El último en sumarse a la cuenta de ausencias es Núñez.

Ayer el técnico Juan Manuel Pavón lo dio como duda, aunque el jugador no estará en la convocatoria. El madrileño arrastra unas molestias en la rodilla desde hace tres semanas, pero por las necesidades del equipo forzó para poder jugar y no estará esta semana. La inflamación en la articulación es importante y el dolor cuando fuerza no persiste. Núñez descansará en la última jornada tras cumplir su misión de salvar al Decano.

Se suma a las ausencias seguras de Antonio Domínguez y Jesús Vázquez

Además del extremo recreativista tampoco estarán Jesús Vázquez y Antonio Domínguez. Los jugadores vieron la quinta cartulina amarilla en el encuentro contra el San Fernando del domingo pasado y no podrán ser de la partida en Cartagena.

De esta forma Pavón no tendrá más remedio de dar minutos a jugadores menos habituales. Viajará prácticamente con lo justo para el choque. De todos modos el preparador tenía previsto premiar a los que menos habían jugado durante el año. Así, hombres como Arturo, Ernesto, Waldo o Rubén Mesa tienen garantizada su presencia en el once inicial contra el Cartagena. Uno once de circunstancias para un encuentro en el que los albiazules por primera vez en los últimos cuatro años podrán despedir el campeonato sin nada en juego.