Núñez cae en la trampa de la Ciudad Deportiva

Un problema seguro y otro en ciernes para Pavón. El técnico albiazul confirmó ayer que no podrá contar con Ubay Luzardo para la visita del domingo de la Balona a Huelva, pero además se encontró en la sesión matinal de entrenamientos con la duda de Antonio Núñez por una torcedura de tobillo que le obligó a abandonar el terreno de juego antes de tiempo.

El central canario se sometió a unas pruebas para dictaminar el alcance de la lesión que se produjo en Jumilla el domingo. El análisis desveló que tiene una elongación, pero descartó la rotura muscular que temía el futbolista. El propio Ubay Luzardo fue el encargado de comunicar que las posibilidades finalmente el resultado era el mejor. Tendrá que estar entre una semana y diez días al margen del grupo hasta recuperarse. Ayer mismo hizo un trabajo específico en el gimnasio mientras el resto del grupo trabajaba en el césped y posteriormente hizo algunos ejercicios ya sobre el verde.

José Alonso y Bonaque son los únicos centrales disponibles para el encuentro

Una lesión nunca es noticia positiva y menos con la carencia de defensores que tiene el Recre, pero el temor en el Decano a una convalecencia mayor hizo que el resultado de las pruebas a Ubay Luzardo se celebrase como una buena alternativa.

En cambio, Núñez encendió las alarmas. El extremo madrileño abandonó el terreno de entrenamiento media hora antes que sus compañeros tras sufrir las inclemencias de la superficie de trabajo. Un mal apoyo en el maltrecho césped de la Ciudad Deportiva provocó una torcedura que le hizo imposible continuar. Visiblemente afectado se marchó a los vestuarios acompañado del fisioterapeuta del club.

El madrileño tendrá que ver la evolución de su tobillo en los próximos días antes de decidir si está apto o no para jugar contra la Balona. En principio se espera que se recupere a tiempo, aunque los técnicos ayer fueron cautos y esperan su respuesta para calibrar las opciones de contar con él frente a la Balona. Su ausencia será un quebranto para Juan Manuel Pavón, ya que se trata del futbolista de campo más utilizado de la temporada. En su caso además se suma el desgaste acumulado por la competición, por la cual lleva un plan particular para dosificar la carga de trabajo. De no jugar se abre una puerta a un cambio que sumar a la vuelta de Miguelito al once inicial.

Con la ausencia de Ubay Luzardo el Recre se encuentra con lo puesto en defensa para recibir a la Balompédica Linense. Pavón contará con José Alonso y Bonaque para el choque. No tiene más centrales. Fue la misma pareja que jugó en la segunda parte en Jumilla cuando Luzardo tuvo que ser sustituido al descanso.