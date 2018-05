Negredo: "Si hacemos nuestro trabajo no tenemos que mirar a nadie más"

César Negredo lo tiene muy claro. El técnico quiere liquidar la temporada el domingo contra Las Palmas Atlético. Es el mensaje claro lanzado en rueda de prensa esta mañana. “Trabajamos para que la temporada termine el domingo”. Para ello, “lo perfecto sería hacer un gran partido y sacar un buen resultado contra Las Palmas. Igual no sale así, pero también se acaba la temporada porque fallan otros”. El técnico insiste en que “por nuestra cabeza pasa que el domingo juguemos el último partido en el que nos juguemos algo”. Quiere ir a Jumilla “sin la necesidad de los puntos”.

Sabe del nivel de un oponente muy en forma, aunque recuerda que “todos los últimos partidos fueron complicados porque el Córdoba vino en una buena dinámica, al igual que el San Fernando y fuimos capaces de ganarlos. En Granada nadie lo daba por una victoria porque fuera de casa no estábamos bien y nos lo hemos tomado todos como finales”. No quiere especular con resultados de terceros. Insiste en que “si hacemos lo nuestro no tenemos que mirar a nadie”. Por ello “prefiero jugar antes y hacer nuestro trabajo”.

Para la final contra Las Palmas Atlético “es muy importante la labor del público para que tire de nosotros en esos momentos en los que se sufre, para que cuando no estemos bien miremos a la grada y lo sintamos”. Para el Recre es “un lujo jugar con nuestra afición. Debe ser un elemento negativo para el rival porque son chavales que juegan con 300 todas las semanas”. Por lo tanto, “tenemos que salir enchufados para meter a toda la gente”.

Espera un rival que no asuma grandes riesgos porque “Las Palmas Atlético es muy fuerte en casa, aunque fuera sí que toma más precauciones con mucha más gente en campo propio. Sobrevive de la velocidad de sus transiciones”. Considera que “si les preguntas dirán que no, pero a ellos el empate les vale porque en casa son muy fuertes y saben que en la última jornada sacarán su partido. También querrán hacerlo esta semana. No creo que se expongan mucho, pero querrán hacer su partido. Si somos capaces de llevarlos a nuestro terreno, que no puedan combinar y de meterles en su campo tendremos muchas opciones”. En cambio, “a nosotros el empate nos puede valer si el Mérida y el Jumilla no ganan, pero no podemos pensar en todo eso. A ellos el empate les puede venir bien, pero si nos pueden coger en dos contras y matarnos lo van a hacer”. Como consecuencia de ello, “seremos dominadores pero sin exponernos a una transición rápida que nos haga daño. Saldremos a por el partido con nuestras virtudes”.