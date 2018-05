Negredo: "En Jumilla jugarán los que lo merezcan"

Última rueda de prensa previa a un partido de Negredo cargada de mensajes, tanto para el equipo como a nivel individual sobre su futuro. Defiende un Decano que compita en la última jornada y abre la puerta a seguir en el club.

El técnico quiere un Recre que de la cara en Jumilla en el último encuentro del campeonato. Reconoce que tras la tensión de las últimas semanas "era inevitable la relajación en el grupo tras conseguir la permanencia". Por ello, "ha sido más difícil para nosotros tirar del grupo para el partido". Sin embargo, insiste en que el Recre que acuda a Jumilla lo hará "para hacer su partido y dar la cara".

Ante las posibles rotaciones en el once inicial ha puntualizado que "jugarán los que se lo merezcan y los que no se lo merezcan no lo harán" en referencia a la posibilidad de repartir minutos entre los menos habituales. En este sentido reconoce que "hablaré con Rubén para ver sus sensaciones". Asume como normal que se le de la oportunidad al ser el único jugador de la plantilla sin jugar en el campeonato, si bien "es una cuestión que quiero hablar con él porque igual lo ve un premio o como un embolado".

También alude a su futuro en el club. Se muestra "tranquilo porque el trabajo que se me asignó, salvar al equipo, se ha conseguido, mejor o peor. Estoy contento con mi trabajo, desconectaré unos días y seguramente en la segunda semana echaré de menos venir a entrenar". Ha reconocido que "me gustaría seguir como entrenador". Si bien abre la puerta a "ocupar otra función en el club si se plantea la posibilidad". Ante la opción de seguir en otras labores en un cuerpo técnico diferente señala que "tendría que valorarlo porque si llega un técnico con una metodología que no me aporta nada o que no comparto pues me marcho a mi casa y a seguir con mi carrera". Explica además que con 13 jornadas por delante se centró en formar un bloque competitivo y "difícil de sobrepasar", por lo que no pudo centrarse en crear un modelo de juego que conjugase "la agresividad propia de Segunda B con la intención de generar fútbol".

Sobre la temporada señala a las dificultades y retrasos en la planificación del verano así como a los cambios de entrenador como responsables de un camino torcido desde el arranque que no se pudo enderezar. Reconoce que con las dificultades del club no resultó fácil constituir la plantilla. Para no estar arriba "son cosas negativas que han ido sumando, hablo de la parcela deportiva, que es la única en la que me tengo que meter, y creo que eso es muy complicado, porque en una categoría tan igualada empezar tarde, los problemas económicos, mucho más difícil decidir venir al Recre". Añade desde su experiencia que las dudas generadas por el Decano en las últimas temporadas influyeron a la hora de confeccionar el equipo porque "como jugador iba donde más me pagaban, eso de que ante un club como el Recre no se le puede decir que no, si no me pagan y me llama el Jumilla me voy al Jumilla".

Negredo asegura vivir al margen de las críticas. De la opinión de la afición sobre su trabajo reconoce que “tengo la suerte o la desgracia que no tengo redes sociales, si las tuviera serían negativas cien por cien y como no las tengo me hago mis ilusiones". Asume que “soy partícipe de esa mala temporada y puedo caer mal o pensar la gente que no soy apropiado para el puesto, pero no todas las opiniones me afectan y hay muchas que son por decir o por hablar". Se centra en "la gente que sabe de esto, que parece que hay mucha pero hay poca. Cuando voy por la calle nadie me ha dicho que soy mal entrenador. Estoy muy contento, hemos sufrido porque estamos en una situación complicada y si es mi último partido como entrenador como el Recre muy orgulloso" por lo que opta por "llevarme lo bueno" porque "si nos metemos a polémicas no nos llevan a ningún sitio".