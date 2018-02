Negredo apunta al banquillo en Almendralejo

César Negredo trabaja con la mente puesta en el partido del domingo en Almendralejo. El técnico tiene la consigna del club de preparar el próximo encuentro albiazul con un alto porcentaje de posibilidades de estar en el banquillo. Fuentes de la entidad recreativista reconocieron ayer a Huelva Información que "casi seguro" será el entrenador onubense en el próximo partido.

El Recre, no obstante, mantiene su búsqueda de entrenador tras la marcha de Ángel López, aunque la buena imagen mostrada por el Decano y la confianza que los gestores tienen en Negredo hacen que la entidad se haya puesto la paciencia como premisa. El Recre no quiere precipitarse ni cometer errores. Los entrenadores a los que ha tocado han mostrado en algunos casos reticencias y los que están dispuestos a firmar por el Decano hasta mayo no terminan de convencer.

Por ello, la opción Negredo gana enteros para seguir al frente del equipo al menos una jornada más. El técnico cuenta además del aval de la buena imagen contra el Écija con el apoyo de la plantilla. De hecho, Gorka Santamaría pidió públicamente su continuidad al término del choque contra el Écija del domingo pasado.