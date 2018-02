Negredo como apagafuegos. El Recreativo de Huelva sigue sin cerrar un acuerdo con el nuevo entrenador de su primera plantilla. El club, desde que en la noche del pasado domingo anunció la destitución de Ángel López debido a los pobres resultados cosechados últimamente por el equipo, puso en funcionamiento toda su maquinaria para encontrar un nuevo técnico. Pero aún no ha hallado a la persona idónea para tomar las riendas de la plantilla albiazul. Desde el lunes, el técnico madrileño César Negredo está dirigiendo los entrenamientos del plantel de forma interina y cada vez va ganando más enteros la posibilidad de que sea el que se siente en el banquillo recreativista en el partido del próximo domingo frente al Écija Balompié.

Negredo forma parte del cuerpo técnico del Decano desde que se inició la pretemporada. Primero fue ayudante de Javier Casquero y más tarde pasó a ejercer las funciones de segundo entrenador con Ángel López. Tras la destitución de este último el consejo de administración decidió que dirija los entrenamientos hasta que se contrate al nuevo míster.

Negredo dirigió al Recre en el encuentro del pasado 26 de noviembre disputado en Huelva frente al Marbella (que finalizó 1-0) cuando Ángel López no pudo ocupar el área técnica tras ser expulsado en el partido anterior ante el Córdoba B.

Esta semana han llegado hasta las oficinas del Nuevo Colombino numerosas propuestas de entrenadores dispuestos a ocupar el banquillo albiazul y los responsables de la comisión deportiva del club onubense han conversado con varios entrenadores, aunque se han encontrado con una dificultad. Los técnicos más apetecidos no desean dirigir al Decano sólo hasta que finalice la Liga con el objetivo fundamental de lograr la permanencia sino que quieren tener garantizada su continuidad la próxima temporada. El Recreativo es un club con un excelente cartel en la categoría, que por historia y afición partiría como uno de los más firmes aspirantes a confeccionar un proyecto ambicioso para pelear por el retorno a la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Tras tantear a varios entrenadores el club ha trasladado una oferta a un par de técnicos que están sopesando la propuesta. Inicialmente se ha ofrecido un contrato hasta el final de la presente campaña, aunque si el trabajo que realiza el técnico agrada a los responsables de la entidad la intención es prolongar su duración, con lo que sería uno de los que llevaría la voz cantante en la configuración de la plantilla y la confección de un nuevo e ilusionante proyecto.

Una de las posibilidades que se ha barajado entre los seguidores albiazules es que Jesús Vázquez, exjugador del Recreativo y actualmente entrenador del Atlético Onubense, se hiciera cargo del equipo.

El de Santa Olalla del Cala, en declaraciones a Onda Cero Huelva, comentaba ayer que "no me han ofrecido esa papeleta. No creo que sea el momento todavía ni la situación y ahora estoy muy centrado en mi objetivo de conseguir la permanencia con mi equipo y debo estar concentrado en eso al cien por cien".

El gran capitán albiazul, que al término de la pasada temporada puso el punto final a su carrera como futbolista (en la que se convirtió en el jugador que más veces ha defendido la camiseta del Recre en partidos oficiales), añadió que "no es fácil para el consejo tomar decisiones como las de un cambio de entrenador y ahora estará barajando todas las posibilidades para intentar acertar, también dentro de las limitaciones que tiene el club. Se debe peinar bien el mercado para intentar acertar y que la persona que venga sepa sacarle el rendimiento a la plantilla que todos pensamos que tiene. Creo que hay equipo para conseguir la salvación, sin duda".