Negredo: "Claro que me gustaría continuar aquí"

Se vuelve a jugar el Decano su futuro en la recta final de la temporada como ha ocurrido en las últimas campañas y es entonces cuando un matrimonio siempre bien avenido entra en escena. De un lado, una plantilla y un cuerpo técnico comprometidos con la causa y, por otro, una afición que no se cansa de sufrir, que entiende que no marca goles, pero que su aliento es tan importante como cada punto que resta por sumar hasta alcanzar la tranquilidad. Así, ambos estuvieron inmejorablemente representados en la Tertulia Deportiva de Huelva Información. El técnico del Recre, César Negredo, y el presidente de la Federación de Peñas, José Antonio Cabrera, compartieron mesa y mantel en el Restaurante Ciquitrake de la calle Rascón, confiados en que el Decano terminará arribando a buen puerto.

Describió el míster recreativista el sentir de un vestuario que encajó la injusticia de volverse de vacío de Murcia, pese a haber realizado méritos suficientes como para sumar en La Condomina: "Hay responsabilidad. Sabemos todo lo que ha pasado aquí y ahora que todo va viento en popa en lo institucional sabemos lo que nos estamos jugando. Vamos a jugar todos los partidos como finales, pero cada partido no es un acabose. La gente sufre porque no se tiene una continuidad, no encontramos la regularidad, pero estoy convencido de que los chicos lo van a sacar, mientras antes ocurra mejor. Tenemos que dar un paso adelante".

No será fácil porque la competición ha alcanzado un punto en la que todos los conjuntos se juegan buena parte de su futuro. Sin ir más lejos de este domingo, el Recreativo va a recibir la visita de un Villanovense que "por resultados" es el conjunto más en forma del Grupo IV de Segunda B, si bien "ellos van a venir a sacar lo que puedan, entiendo que vienen a un campo como el Nuevo Colombino. Aquí la presión la tenemos nosotros y los jugadores lo saben, por eso todos los futbolistas no pueden rendir en el Recreativo".

Continuó el preparador vallecano hablando de la afición. El técnico entiende que los seguidores del Decano "se cabreen si ven algo que no les gusta. La afición está con el equipo y a poco que le damos va a muerte con nosotros. La afición tiene que exigir, tiene que silbar...". Y recordó, entonces, su época de jugador en Oviedo, donde "hay muy buena afición, pero es mucho más exigente".

Todo ello va en sintonía con el pensamiento que el preparador recreativista tiene con la dimensión que entiende que tiene el Decano: "El Recre es un club que tiene que tener exigencia máxima. La plantilla no creo que esté mal diseñada, pero ese plus que se pide para jugar en un club como el Recre... Igual habría que tener menos futbolistas de calidad y tener tres jugadores más de carácter".

Confesó el madrileño que "estoy convencido de que alcanzaremos el objetivo. Si ganamos el domingo no estamos salvados, pero si perdemos tampoco descendemos. Tenemos que ir jugando los partidos como si fueran finales, pero sabiendo que pase lo que pase tendremos que seguir peleando". "No he echado cuentas, pero hay muchos enfrentamientos directos e igual la permanencia está en tres victorias más", señaló.

Por último, respondió que "claro" que le gustaría continuar como técnico del Decano la próxima temporada; y explicó que "yo vine porque tengo la confianza de Juanma (López). Mi intención no era esta de ser primer entrenador, porque la experiencia hay que cogerla poco a poco. Pensé que iba a ser para una o dos semanas, pero algunos no se han atrevido y ya que ha surgido la oportunidad he querido aprovecharla".