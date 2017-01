Negociación al límite

Si hay acuerdo para el levantamiento de los derechos federativos será in extremis. El Recre trabaja sobre dos escenarios diferenciados y coincidentes en una fecha límite: el 31 de enero. El Decano ya asume que no habrá acuerdo antes del día límite. Prepara por lo tanto la posibilidad tanto de reforzarse como de no hacerlo y ambas realidades con la semana que viene como plazo. Difícilmente podrá hacerlo antes por más que quiera.

El consejo de administración ya mantuvo un contacto con los capitanes y sabe de la predisposición de la plantilla a lograr un entendimiento, pero no con las manos vacías. Es el empeño albiazul durante esta semana. Los rectores onubenses necesitan algo que ofrecer. En las oficinas del Nuevo Colombino trabajan a destajo para encontrar una fórmula que les permita sentarse el próximo lunes o martes mismo con los jugadores con algo que ofrecerles a cambio de retirar las denuncias y recuperar los derechos federativos. Las reuniones serán individuales y el club tratará de convencer a cada jugador caso por caso, lo que además siempre dificulta el compromiso porque cada uno es una situación personal y profesional diferente. Sobre la negociación con la plantilla el club se encuentra además con la recomendación de AFE a los recreativistas, a los que ha instado a no retirar las denuncias, según fuentes consultadas.

En caso de llegar a un acuerdo con los jugadores para el levantamiento de los derechos federativos la entidad asume que tendrá que moverse a marchas forzadas en las últimas horas del mercado invernal y para ello tiene preparados los movimientos. En caso de no llegar a un acuerdo también ha anticipado ya lo que le espera y tanto Ubay Luzardo como Iván Aguilar saben que en ese caso la entidad no contempla sus salidas por cuestiones obvias. Los dos futbolistas, según el club, son ya conscientes de ello.