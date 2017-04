Narciso Rojas argumenta su candidatura

El directivo del Trust y único candidato a presidente, Narciso Rojas, expuso en su blog los argumentos sobre los que basa su candidatura. Rojas asegura que, pese a que defiende una dirección colegiada del colectivo, da el paso para "cumplir con los estatutos y así dar continuidad a la asociación sin necesidad de crear gestoras provisionales". Considera que "no ha llegado el momento de parar de trabajar para la asociación. Las elecciones llegan en una época de transición, con un compañero jugándosela en el consejo de administración, con una querella que ha resultado clave en la historia reciente del club y que sigue su curso, y con el tercer paso que proyectamos hace más de un año aún por dar". Como tercer argumento apunta que "aún tenemos objetivos importantes que alcanzar, y estos objetivos nacen de la interpretación que la directiva saliente, a la que he pertenecido, ha hecho de la filosofía del Trust para con el Real Club Recreativo de Huelva y su gestión. La ratificación o no de mi candidatura por parte de los socios del Trust será la ratificación o no de los caminos trazados en estos dos años".

En su programa incluye tres objetivos tras los que se marchará si los cumple, aunque no haya expirado su mandato de dos años. Se marca como reto "conseguir la participación de la afición de un modo democrático en las grandes decisiones de la gestión del club". También incluye "la celebración de un gran congreso en Huelva en el que reunir a los referentes en la gestión de clubes desde la afición, asociaciones como la nuestra de otros clubes, clubes populares, y gente destacada dentro del mundo de la lucha por la recuperación del fútbol para sus aficionados". En tercer lugar, "conseguir que el Real Club Recreativo de Huelva se acerque más a su comunidad, a su provincia, pero no de palabra, sino de acción" con la puesta en marcha de proyectos (previo paso por la asamblea) como la comunidad de clubes de la provincia de Huelva, u otros en los que ya se trabaja para recuperar el valor histórico del Decano, y hacerlo algo rentable, son modos cuantitativos con los que medir el avance hacia la consecución de los mismos.