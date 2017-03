Muchas dudas a pocas horas del partido

Aunque el arranque de la semana derivó en la vuelta a la disponibilidad de Núñez, Zambrano y Rafa de Vicente, el paso de los días ha ido complicando la situación al cuerpo técnico albiazul. En el día de ayer Fran Machado no saltó al césped del Nuevo Colombino, mientras que Miguelito y Sedeño trabajaron al margen del grupo y sin hacer trabajo específico. El de Arenas está prácticamente descartado para el duelo ante el Córdoba B, al tiempo que Miguelito sufre unas molestias en la cara externa de su rodilla derecha que el convierten en seria duda.

Pavón aseguró en sala de prensa que el desarrollo de la semana había sido "un poco jodido con respecto a las lesiones. Vamos a esperar hasta última hora a ver cómo se encuentran Núñez, Miguelito, Fran Machado, Antonio Domínguez, Sedeño... Ha sido una semana complicada, porque no hemos podido tenerlos al cien por cien". Para explicar tanta cantidad de contratiempos en la enfermería el preparador albiazul aseveró que "hay un dato que no es demostrable, pero el lugar donde hemos entrenado estos meses atrás no era el más idóneo para un equipo de Segunda B y ahora estamos recogiendo lo que hemos sembrado".