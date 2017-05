Aún no ha terminado la temporada (ascenso y promoción de descenso están en juego) y ya comienzan a darse los primeros movimientos en el Grupo IV de Segunda División B. Así, la UD Melilla ha confirmado la contratación de Manolo Herrero como técnico. El ex de Hércules y Real Jaén vuelve al grupo sureño tras entrenar a la Ponferradina. Herrero relevará a Juan Moya después de que éste último no haya clasificado al Melilla para la promoción de ascenso.

También se ha arrancado el baile de fichajes. El Extremadura, que logró firmar una enorme remontada que le sacó de los puestos de descenso en la recta final del campeonato, ha cerrado la incorporación del sanluqueño Kike Márquez. El que fuera jugador del Recre B abandona Marbella con rumbo a tierras extremeñas para sumarse a un proyecto que aspira a devolver al Extremadura a Segunda División.

Los azulgranas también han cerrado la renovación de Aitor Fernández por tres temporadas, y mantendrán a Juan Sabas como técnico del primer equipo después de que el exjugador de Atlético de Madrid o Betis haya sellado un final de temporada más que notable.