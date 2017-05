Monteagudo ve a su equipo en el 'play-off'

El entrenador del FC Cartagena, Alberto Monteagudo, no tiene dudas. Para el técnico el de esta tarde se trata del encuentro más importante de lo que va de temporada, una verdadera final para los albinegros, que quieren conseguir la clasificación para disputar los play-offs de ascenso a Segunda División. La plantilla y el cuerpo técnico afrontan este trascendental partido "responsabilizados del momento, que es el más importante del año. El domingo se acaba la Liga y queremos estar en los play-offs", afirma.

Haciendo un repaso a lo que fue la temporada para el FC Cartagena, "creamos unas expectativas y parece que todo lo que no era ser primero era un mal menor. Hemos entrado en una dinámica mala que al final hace que jugar el play-off sea un premio importante. Hay que darle mucho valor a jugar el play-off", asegura. En este sentido, "es verdad que viendo cómo ha sido la Liga entiendo que la gente esté enfadada o desmoralizada porque lo hemos tenido muy cerca. Al final el fútbol es caprichoso y un empate nos valdría, quizás a principio de Liga lo hubiéramos firmado todos", insiste Monteagudo.

El técnico albinegro tiene muy claro que va a conseguir el objetivo y no se plantea otra posibilidad. "Hay que conseguirlo, si no se consigue sería muy doloroso para todos. Somos el único equipo que hemos estado 37 jornadas en play-off. Y lo digo con toda la humildad del mundo, este equipo merece jugar el play-off y no nos pasa por la cabeza otra cosa que no sea conseguirlo y que vuelva a aparecer ese Cartagena que todo el mundo respetaba y respeta. Sigo pensando que si lo conseguimos la temporada del Cartagena será notable", concluye.