Misffut: "El vestuario está ahora mismo con la moral por las nubes"

Francisco Javier Misffut es un onubense de adopción que nació en Los Palacios. El sevillano llegó para reforzar la cantera en cadetes y desde entonces se ha mantenido vinculado al Decano. El mediocentro, que es el capitán del filial, intercambió elogios con su entrenador, de quien dice que recibe "una enseñanza continua", aunque no duda en elegir que "prefería tenerlo jugando a mi lado". El centrocampista describe a su preparador como "una persona muy intensa, porque él es así, pero no nos da muchas indicaciones durante el partido porque confía en nosotros". El de Santa Olalla le devolvió el cumplido comentando que "es un ejemplo, es un jugador que gusta tener".

Misffut habló de la situación que vive el vestuario recreativista: "Ahora mismo la moral está por las nubes. Hace un mes estábamos muertos y ahora dependemos de nosotros". Para él, la clave en Guadalcacín está en "estar muy concentrados". Del apoyo recibido en el último encuentro en casa quiso decir el capitán del filial que "no recuerdo ningún partido en el que haya habido tanta gente como el otro día. Aparte, la gente apretó durante todo el partido. Salimos muy motivados y no contemplábamos otra cosa que no fuera ganar, el ambiente era muy positivo".

Sobre la ausencia de Jesús Vázquez por sanción en el banquillo, Misffut indicó que "que un entrenador no esté en el banquillo se nota, como le pasó a Pavón el año pasado". El de Los Palacios continuó hablando de Jesús Vázquez para aseverar que "tiene futuro" como técnico y lamentar que "este año lo hemos perjudicado nosotros. Cada vez que ha habido una destitución Jesús era el siguiente entrenador, pero nuestra dinámica no ha sido buena".

Misffut debutó en el Nuevo Colombino ante el Córdoba, un partido que guarda en el recuerdo porque "fue ante la gente de Huelva, creo que hice un buen partido y encima ganamos".

Por último, el canterano habló de sus referentes, entre los que se encuentra su entrenador: "Siempre me he fijado en Jesús porque juega en mi posición y siempre lo he seguido. Y a primer nivel me han gustado muchos, como Xabi Alonso o Vidal".