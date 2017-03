Miguelito regresa a su kilómetro cero

Hoy es el rey albiazul, el futbolista sobre el que gira todo el ataque y en el que se posan las miradas, pero no hace mucho su carrera estuvo en un peligroso punto muerto por las lesiones. Miguelito hoy es lo que es en gran parte gracias a la temporada de su redención en Mancha Real. El domingo el onubense regresa a su particular kilómetro cero.

La suya es una carrera de obstáculos marcada por las lesiones, las caídas y las remontadas. Hoy atraviesa por el mejor momento de su carrera deportiva, asentado en el primer equipo albiazul y siendo una pieza indispensable para Juan Manuel Pavón. Pero no hace mucho que su carrera se encontró en un punto complicado. Fue hace tres temporadas cuando al terminar en el Recre no tuvo acomodo en un equipo de categoría nacional y recaló en Mancha Real. En tierras jiennenses "volví a sentirme futbolista" porque "fue donde por primera vez tuve continuidad como futbolista profesional". Miguelito comprende que "difícilmente" estaría hoy en el Decano sin aquella temporada. En Mancha Real "comenzó de nuevo mi carrera". Había disputado 25 partidos en las tres temporadas anteriores por las lesiones y aquel año pudo jugar esos mismos 25 encuentros.

Miguelito regresa a la que fue su casa, al lugar donde él mismo asegura que "puedo decir que todo comenzó de nuevo". Mancha Real no es una plaza cualquiera para el mago albiazul. El onubense guarda "un bonito recuerdo" de su paso por el campo de La Juventud, donde "viví un buen año en lo deportivo y aunque no pudimos ascender a Segunda B me trataron muy bien y me ofrecieron continuar". Sin embargo, el recreativista prefirió probar en el San Roque en Segunda B y finalmente terminó en el Recre de nuevo.

El regreso supone "algo muy especial para mí porque es el equipo al que más cariño le tengo fuera de Huelva". De todas sus experiencias lejos del Nuevo Colombino "es la más positiva que he vivido". En Mancha Real "la directiva y el club me trataron de forma espléndida, por lo que todo lo que puedo decir de ese club es positivo".

Miguelito lamenta llegar a La Juventud en una situación "tan complicada" para los dos equipos. El recreativista reconoce que su exequipo "está en una situación parecida a la nuestra, peleando por la permanencia en la categoría. Ojalá después de este partido que ganemos nosotros, ellos sean capaces de salir de ahí".

Por su experiencia advierte de los riesgos de visitar un campo complicado. Espera "un partido de muchas disputas, con pocos espacios y el césped artificial que siempre dificulta mucho todo". Para tener opciones de triunfo reclama "estar todos más juntitos, arropados y el míster sabe perfectamente lo que tenemos que hacer en Mancha Real".