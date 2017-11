"A Miguelito lo quisimos renovar"

Uno de los asuntos que más controversia generó en verano fue la no renovación de Miguelito. El jugador regresa el domingo a Huelva con el Marbella, siempre que se recupere de sus problemas en el tobillo. Toledano explicó en La Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake que el onubense fue "el primer jugador al que quisimos renovar y se pudo dar otro final. Cuando Juanma López asumió la gestión del club habló conmigo y me preguntó por los futbolistas de la plantilla que había que renovar. Me dijo que adelante y le hicimos una oferta a todos ellos".

Según Toledano, "el único que no aceptó las condiciones fue Miguelito". El club recibió "una contraoferta por parte de su representantes que no veía bien las condiciones. Entonces le dijimos que empezarían a llegar futbolistas y su puesto podía ser cubierto". Luego, "cambió de idea y quiso negociar de nuevo ya había llegado Casquero que no lo conocía, tenía otra idea y su puesto estaba ocupado porque además no teníamos fichas de más de 23 años disponibles".

Miguelito llegará a Huelva junto a José Alonso, cuya situación "fue diferente porque tuvo una oferta de superior categoría que quiso aprovechar y lo entendimos".

A los dos "les deseo lo mejor porque son jugadores de la casa, que se han criado con nosotros y que en momentos complicados lo dieron todo por el Recreativo". Por ello, "a partir del domingo que ganen todos los partidos".