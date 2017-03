Miguelito definirá el planteamiento del Recreativo

Miguelito ha evolucionado bastante mejor de lo esperado en las últimas horas y, dada la trascendencia del encuentro, el canterano albiazul forzará todo lo que su cuerpo le permita para ser de la partida. Con las bajas de Sedeño y Fran Machado prácticamente confirmadas, Juan Manuel Pavón repetirá el dibujo con el que saltó el pasado fin de semana a Linarejos, el 1-4-2-3-1. La ausencia del lateral derecho sevillano será cubierta por Iván Robles, mientras que Núñez será el sustituto del granadino. El resto parece que se mantendrá en el once, peligrando únicamente la presencia de Bonaque tras la vuelta de Rafa de Vicente, aunque el onubense rindió a un nivel muy alto ante el Linares e hizo méritos para no salir del once.

Los problemas se multiplicarían si Miguelito se resintiera o tuviera peores sensaciones que las que mostró el último entrenamiento. Pavón entonces sí que podría variar el planteamiento, teniendo varias alternativas, como alinear dos puntas , introducir a de Vicente en un 1-4-1-4-1 o dar la alternativa a Manu Ramírez, Waldo o Ernesto en las bandas. El técnico ha citado a todos los jugadores en el Nuevo Colombino y hará los descartes en los momentos previos al choque. Sin los cuatros lesionados Pavón sólo cuenta con 17 licencias del primer equipo más Arturo e Iván Robles, por lo que tendrá que realizar un descarte.