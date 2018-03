Miguel Mora: "El Andrés Estrada es nuestro tercer americano"

La victoria de Huelva ante Marbella ha disparado la fe en el baloncesto onubense. El cuadro de Javier Rodríguez Walls ha cumplido con el objetivo marcado, pero puestos a soñar parece que no hay límites. Así, uno de los bases del compensado plantel onubense, Miguel Mora, se mostró "contento porque estamos haciendo una temporada muy aceptable. Hemos conseguido meternos en la fase, que era el objetivo. A partir de ahora vamos ir partido a partido y a disfrutar". No esconde Mora la dificultad que entraña medirse a equipos que "tienen mayor presupuesto, en los que entran y salen americanos... Cuando nos hemos enfrentado a ellos nos hemos dado cuenta de que tienen el respaldo de instituciones importantes, pero estamos en ese momento en el que no miramos más allá del próximo partido".

Explicó el base que "la liga ha estado muy igualada. Ahora nos toca medirnos a la parte oriental. Nosotros sabemos nuestros puntos fuertes y los intentamos explotar, así como que los débiles no los reconozcan los contrarios". Una de las claves que reconoce el jugador onubense en el éxito de su plantilla es que "los americanos son buenas personas y se han adaptado muy rápido. Es lo que buscaba el club. Nos comunicamos bien con ellos. Ellos vienen a hacer buenos números, pero saben que lo importante es el equipo. Son dos chavales geniales y que aportan mucho al equipo".

Al margen de los dos americanos de la plantilla, el base tiene claro que "es impresionante ver a 1.200 personas en el Estrada. Muchas veces no nos damos cuenta, pero me recuerda a otros tiempos. El público marca la diferencia, es como nuestro tercer americano". Y es que Mora considera que "hay ganas de baloncesto en Huelva" y que habría que unificar esfuerzos por el bien del básquet onubense: "Cuando las fuerzas están divididas es complicado. Creo que el Enrique Benítez intentó unificar esta fuerza para que todos los esfuerzos lleguen al mismo club. Creo que no es bueno parcelar el baloncesto de Huelva". "Huelva se merece mínimo LEB Plata. Es una categoría importante y creo que viendo nuestra trayectoria nos lo merecemos", sentenció.