Miguel Beltrán: "El deporte en San Juan goza de muy buena salud "

Miguel Beltrán es uno de los nombres propios del atletismo onubense y nacional en los últimos tiempos. El sanjuanero, futbolero confeso, ha dado un nuevo giro a su vida desde su entrada al Ayuntamiento de San Juan como concejal de Deportes y Festejos y ahora también gestionando la Concejalía de Empleo. Compaginar sus ocupaciones en el Consistorio con sus entrenamientos está siendo una tarea muy complicada para el fondista: "Me está costando mucho, no puedo planificar nada. Yo antes tenía mi horario y mi rutina con mi trabajo de antes, pero ahora no. Surgen muchos inconvenientes y se me está haciendo difícil, sobre todo porque una vez que uno se compromete hay que tener responsabilidad". Eso sí, afirma que mientras que "el único momento en el que tengo tiempo para pensar es cuando estoy corriendo, es cuando pongo las cosas en orden. Por eso necesito ir a entrenar, para liberarme".

Beltrán lleva 32 años dedicado al atletismo, con etapas en las que ha llegado a realizar 180 kilómetros a la semana con 11 sesiones, por lo que es comprensible que "cuando no salgo a correr me pongo de mala leche". Sin embargo, sus ocupaciones como gestor de varias áreas en el Ayuntamiento de San Juan merecen la pena. Para él, "el área más fácil y la que más me llena es la de Deportes. Podemos decir que el deporte en San Juan, para los habitantes que tenemos, goza de muy buena salud" y añade que "lo importante es que la base este cubierta, que los niños tengan escuelas y reciban educación y luego que tengan salida hacia clubes". Las escuelas de San Juan dan cabida a medio millar de niños, pero el fin es que los más pequeños reciban educación y cultura deportiva: "Vamos a los colegios a buscar a los niños para que no haya ninguno sin que haga deporte, nos preocupamos de que lo practiquen, aunque sea en actividades extraescolares en sus centros". Señala Beltrán que en política "la filosofía ha cambiado, ahora no hay dinero y no se subvenciona a los clubes, sino que nos preocupamos de trabajar con los niños". Como atleta recuerda que de sus muchas experiencias se queda con "la maratón de Nueva York, es de las experiencias más bonitas de mi vida" y haciendo análisis del momento actual que atraviesa el atletismo en la provincia comenta que "hace unos años podía garantizar que había gente muy buena de atletismo, pero no sé lo que ha pasado que hay chavales con un nivel alto que han dejado de competir. La tranquilidad que tengo es que se está trabajando muy bien en la base, pero hemos perdido una generación muy buena".