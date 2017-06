Mesa espera que se aclare el futuro para cerrar su adiós

Están paralizadas las llegadas, pero también las salidas. Hay ocho jugadores con contrato en el Decano y alguno de ellos sabe ya que no va a continuar. El caso más claro es el de Rubén Mesa. El delantero extremeño tiene una temporada más con los albiazules que asume que no cumplirá. El club ya le notificó a su representante que no entra en los planes recreativistas y que puede ir buscándole equipo, aunque no podrá liquidar hasta que aclare el futuro institucional que espera al Decano. El pacense no cuenta a nivel deportivo para el organigrama técnico albiazul y económicamente su ficha es inasumible en la categoría, ya que viene heredada de Segunda División y para la próxima temporada sería inviable.

El futbolista es consciente de ello y está en el mercado. Sin embargo, y a pesar de que no seguirá la próxima campaña, los gestores albiazules necesitan saber si les corresponderá a ellos a partir de la próxima semana negociar las condiciones de su salida o lo hará el nuevo propietario si se consuma la operación de venta de la entidad onubense.

En las dos últimas temporadas su permanencia en Huelva fue siempre un tema recurrente tanto en el mercado invernal como en el veraniego. Lleva dos años en la rampa de salida. Las dificultades para fichar sumadas a la alta ficha complicaron siempre su marcha de Huelva. El jugador mostró siempre conciliador y abierto a negociar su marcha, pero garantizándose una cantidad importante del contrato pendiente ya que es consciente de que ningún club de la categoría le podrá pagar lo que tiene firmado en el Decano. Fue imposible el acuerdo. Ahora las partes entienden que no hay otra salida y con una temporada más en contrato será más factible el acuerdo. En tres campañas ha disputado 70 partidos como recreativista, aunque siempre con un papel secundario salvo el tramo final de la temporada pasada cuando hizo tres goles. Con 24 años no se puede exponer a pasar una temporada en blanco que es lo que deportivamente puede esperarle en Huelva.