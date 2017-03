Mario ya trabaja con el grupo

Ubay Luzardo no completó la sesión de entrenamientos de ayer en la Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español. El canario hizo la primera parte eminentemente física y en el tramo final se retiró por precaución. No obstante no debe tener problemas para jugar el domingo en La Roda. Tampoco lo tendrán Sedeño, quien aguantó perfectamente la sesión matinal, y el resto de jugadores que terminaron con algunas molestias el choque contra El Ejido del domingo pasado. También trabajó con absoluta normalidad Javi Cantero, a quien el descanso para cumplir la sanción por acumulación de amonestaciones le permitirá estar en La Roda dejando atrás las molestias que arrastraba.

Por su parte Mario Marín vivió su mejor día en bastantes meses. El murciano pudo completar el entrenamiento con normalidad con el resto del grupo. Todavía le queda para poder entrar en una convocatoria, pero al menos comienza a ver la luz tras una temporada prácticamente en blanco por la lesión que se produjo en la tercera jornada del campeonato contra el Atlético Sanluqueño. El murciano es la única baja, además de Zamora, que tiene a Juan Manuel Pavón de cara al choque contra el colista del domingo.