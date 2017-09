Mario Marín, listo al 100 x 100

Casquero tiene a todos sus hombres disponibles. El técnico recreativista reconoció ayer en rueda de prensa que Mario Marín está apto para desplazarse con el resto del equipo a Lorca, lo que le podría permitir regresar a la línea de cuatro de las primeras dos jornadas del campeonato liguero.

"Mario Marín está bien, la semana anterior no entró en la convocatoria por precaución pero se ha recuperado y contamos con él", señaló el preparador albiazul. Los jugadores "están todos disponibles, un problema para mí, bendito problema que ya quisiera tener todas las semanas", bromeó con la obligación de tener que hacer varios descartes.

El técnico se mostró una vez más "encantado con la plantilla que tengo, y tener que dejar jugadores fuera es peor para el entrenador para hacer la alineación pero las exigencias son las que están aumentando el nivel del equipo". No quiere confianzas en un once en el que nadie tiene garantizado el sitio. "Los jugadores que jugaron frente al Betis tuvieron un desgaste alto, pero eso no significa que deban relajarse, tienen que apretarse porque nadie tiene el puesto asegurado", señaló. Si Mario Marín sale de inicio tendrá que hacer un cambio en la defensa. Diego Jiménez recuperaría su sitio y Julio sería el damnificado.