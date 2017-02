Mario Gómez regresa a la que fue su casa

Mario Gómez, central sevillano de la Real Balompédica Linense, regresa el domingo a la que durante media docena de años fue su casa. El zaguero defendió los colores del Recreativo de Huelva en sus categorías inferiores, aunque se quedó con la espinita de debutar en el primer equipo antes de marcharse al Real Jaén. En el último mercado invernal, uno de los equipos que se interesó por hacerse con sus servicios una vez abandonó el Valladolid fue el propio Recre, pero al final el futbolista optó por la estabilidad que supone jugar en una entidad al día en el pago como la Balompédica.

"El partido del domingo en el Nuevo Colombino es una final tanto para ellos como para nosotros", aseguró ayer Mario Gómez en declaraciones a Cope Huelva. "Aunque no hay que olvidar que todavía quedan muchos partidos en juego y nada es definitivo".

"Ellos lo están pasando mal porque no ven solución al tema del cobro", afirma el central

Con independendencia de la rivalidad deportiva, Mario Gómez asegura: "Sé que mis antiguos compañeros del Recre lo están pasando verdaderamente mal porque no ven solución al tema del cobro, y lo peor es que todavía quedan cuatro meses de competición por delante. Deben intentar salvar la categoría como puedan y el año que viene ya Dios dirá".

"No me sorprende su situación deportiva, porque al tener tantos problemas institucionales... todo se refleja en el terreno de juego y es muy difícil competir en medio de todo eso" abundó el defensor.

"El domingo pasado nosotros jugamos en Murcia y ellos en Jumilla y pude ver a algunos de mis antiguos compañeros y hablar con ellos, y se palpa que lo están pasando muy mal", insistió.

Sobre su pasado en la entidad albiazul, comentó: "Quitando ese último año que pasé en las categorías inferiores no tengo ninguna pega por el Recreativo".

"Hace poco se barajó la posibilidad de haber vuelto pero al final no salió. Manolo Toledano [secretario técnico blanquiazul] fue muy sincero conmigo y en ningún momento me dijo cosas que no eran verdad", añade el central.

"Era el plazo del mercado invernal y me comentó que esperara un poquillo para ver si se solucionaba el tema de las denuncias. Me lo dijo claro y me recalcó que si me salía otra cosa que la cogiera, porque no era seguro que se pudiera resolver ese asunto", finalizó.