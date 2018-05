Marc no quiere depender de terceros

Ejercicio de sentido común de Marc Martínez. El meta albiazul señaló ayer que si el Decano lograba la victoria contra Las Palmas Atlético "no habrá nada que celebrar" tras una temporada decepcionante. El cancerbero albiazul reconoció que "estamos más tranquilos que semanas atrás porque si perdíamos las cosas se ponían muy feas". No obstante, el domingo jugará "una final" en la que "si se suman los tres puntos se acaba y habremos conseguido el objetivo".

No quiere especular con el marcador. Martínez insiste en que "hay que ir a ganar". El objetivo es "ganar, no sumar un punto ni pensar que si por la tarde el Mérida pierde con el Extremadura estamos salvados, aunque sea una realidad". Por ello, prefiere "jugar antes que los rivales y conseguir la salvación ganando, no saberlo en casa por los resultados de otros". Insiste en que "la afición y el equipo se merecen una alegría", si bien repite que "si nos salvamos no habrá nada que celebrar" por las expectativas creadas a comienzos de la temporada.

Considera que la clave albiazul será "mantener la portería a cero" porque "se esta más cerca de ganar, porque es muy difícil no tener al menos una ocasión". Quiere "ser fuertes atrás, tener ocasiones con las gente de fuera más Boris y Gorka y las que tengamos meterlas". Delante, un filial canario "muy alegre" en su juego que "descuidan lo defensivo".