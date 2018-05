Luz verde a la venta del Recre

El Recre vuelve a estar en venta. El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado el pliego para iniciar el proceso de traspaso de las acciones del Decano. Comienza a correr el reloj para el club onubense, que según los plazos fijados por el Consistorio podría pasar a manos privadas a mediados de junio. El Ayuntamiento pone a la venta el 90% de las acciones a coste cero de partida y con la obligatoriedad del futuro comprador de devolver los 9,5 millones de euros anticipados por el Consistorio para el pago a Hacienda y Seguridad Social en diez años. Además, a corto plazo el adjudicatario tiene que inyectar 650.000 euros para garantizar los pagos inminentes a 30 de junio para el pago a jugadores y el concurso de acreedores. En caso de incumplimiento de las condiciones las acciones retornarían a propiedad municipal. El Ayuntamiento se reserva el 8% de la propiedad como garantía de protección de un club declarado Bien de Interés Cultural.

El documentado ha contado con el respaldo mayoritario de los representantes en la corporación municipal. A los votos favorables del PSOE se sumó el PP, como ya había anunciado previamente. También lo hicieron Enrique Figueroa, concejal no adscrito, Mesa de la Ría e IU, aunque todos ellos mostraron algunas reservas al contenido del pliego haciendo incidencia en la falta de un aval sobre las cantidades a devolver por el futuro comprador. Participa Huelva y Ruperto Gallardo, concejal no adscrito, votaron en contra.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha destacado que "el pliego debe posibilitar la venta y marcar dos criterios claros: definir la recuperación del dinero y garantizar el futuro del Recre". Para ello además "nos quedamos con un porcentaje de las acciones para poder tener control y fiscalización del club". El regidor onubense ha defendido que "nunca vamos a renunciar a nuestro compromiso por cuidar de Recreativo y salvar su decanato". Por ello, "la existencia del Recreativo está garantizada en su presente y su futuro". Ante las acusaciones de ilegalidad de Jesús Amador, de Participa Huelva, ha respondido que "somos 24 los que entendemos que es absolutamente legal. Quien tiene la competencia de asesoramiento legal es el secretario y el secretario con su informe avala el pliego de venta". Le ha recordado que "no hacemos las cosas a tontas y a locas ni nos queremos quitar de en medio nada". Ha sostenido que "lo ideal es que gestione una empresa privada y no nos pesa la responsabilidad de salvaguardar el Recreativo".

Manuel Remesal ha basado el voto favorable del PP en “el interés general y la coherencia que nos ha guiado siempre en las decisiones sobre el Recreativo de Huelva, por cuyo bien nos hemos preocupado y a cuyo lado estaremos siempre porque el voto de este grupo municipal siempre servirá para ayudar al Recre”. El edil ha recordado que hace un año un pliego “mucho más duro” que quedó desierto. Remesal ha destacado que “en su momento pusimos como líneas rojas para el pliego que se incluyese la pignoración de las acciones como hipoteca de las acciones a beneficio del Ayuntamiento para su devolución en caso de incumplimiento así como las condiciones de devolución de ese dinero de forma mucho más razonable”. Remesal ha recordado que "la no venta y rechazar el pliego puede condenar al club a la disolución y el voto de este grupo municipal nunca servirá para eso".

El portavoz del PSOE, José Fernández, ha defendido que el pliego recordando que “hace un año pusimos un pliego garantista, pero que nos llevó a la conclusión y solución de no poder vender las acciones. Hemos vuelto que con un pliego que cada grupo ha calificado como ha tenido a bien con la lectura que cada grupo político le ha interesado”. En su intervención ha calificado a Jesús Amador como “un calumniador profesional” y lo ha acusado de "defender su interés general, no el interés general de Huelva". Ante la denuncia del portavoz morado por falta de tiempo para estudiar el pliego le ha pedido "que trabaje porque ha tenido tres días para hacerlo y aquí se trata de trabajar más". Ha respondido a los grupos críticos que “los informes avalan el pliego, no vale con tomar sólo la parte que interesa de cada uno”. El pliego de hace un año “era muy garantista y la única persona que se presentó no reunía ninguno de los requisitos”. También ha replicado a Pedro Jiménez que “se opone a todo”. Además, le ha contestado que "aquí la contradicción es su discurso porque si vendemos hacemos electoralismo y si no vendemos hacemos electoralismo". El Recre "tiene hoy la misma deuda que en febrero, pero ahora es al Ayuntamiento al que se le deben 9,5 millones de euros".

Enrique Figueroa ha defendido su respaldo a la venta porque “consideramos que el club debe pasar a manos privadas”, si bien ha mostrado objeciones a detalles del pliego. Ruperto Gallardo ha insistido en su “apoyo a la venta” sin bien ha destacado que “no de cualquier manera ni con un pliego que me genera dudas legales y económicas”. Jesús Amador, de Participa Huelva, ha denunciado que “el pliego se hace de espaldas a la ciudadanía y a medida de alguien, no ha medida de la legalidad”. Amador ha anticipado que su formación estudiará recurrir judicialmente la decisión.

Rafael Gavilán, portavoz de Mesa de la Ría, ha valorado “de forma favorable” un pliego que ha considerado más propicio para la venta de las acciones del Recre. Gavilán ha defendido la necesaria entrada de un propietario privado en el club y por considerar que los requisitos fijados son “mucho más ajustados a la realidad” para que “el Recreativo pase a unas manos que lo gestionen de forma eficiente y que valoren lo que significa el Decano para Huelva”.

Ciudadanos ha defendido su abstención en base a que “entendemos que el Recreativo debe estar en manos privadas”, pero “no estamos de acuerdo en que el Ayuntamiento se quede con el 8% de las acciones, sino que hay que vender el 100 por 100”. Además, “no entendemos que no se incluya el aval para el pago de todo el dinero puesto por los onubenses como reclaman el interventor y el secretario”.

IU ha respaldado el pliego. Su portavoz, Pedro Jiménez, ha reconocido que “asumimos una contradicción importante porque consideramos una chapuza el pliego, pero defendemos la venta para que el Recreativo deje de estar en manos de este Ayuntamiento para que deje utilizarlo”. Además, ha denunciado que “la falta de un aval deja en manos de la buena fe de un comprador la devolución del dinero”.