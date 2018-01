Lucha por romper el techo de cristal del deporte

Semana grande para el baloncesto provincial con el derbi entre el Telwi San Juan y el Huelva Enrique Benítez. Celes Vizcaíno da la presión al rival. Para la entrenadora sanjuanera "he leído que nosotros necesitamos más que ellos la victoria, pero nuestro equipo no está llamado a priori para estar entre los cuatro o cinco primeros". El favorito por lo tanto "es el Huelva Enrique Benítez por presupuesto y plantilla, aunque no quita que tengamos la responsabilidad de ser competitivos al máximo".

San Juan presume con la única entrenadora a nivel nacional del baloncesto masculino español. Celes Vizcaíno es un referente en los banquillos. Lo suyo es "amor y compromiso" por la canasta. Tiene tiempo para dirigir al equipo onubense en EBA, forma parte de las selecciones andaluzas cadetes, trabajar en la cantera del Ciudad de Huelva y dar clases en el José Oliva. Su papel como pionera no le impide lamentar "el techo de cristal que tenemos las mujeres en muchos sectores". "Hay que reivindicar que la mujer tiene la misma capacidad que el hombre y que se debe medir a cada persona en su profesión por su capacidad. Hay que romper las barreras del machismo". Ese techo de cristal que denuncia Celes Vizcaíno implica que "tenemos que demostrar el doble para tener las mismas oportunidades". Una dura realidad que para Cabrera hace que "también tengas el doble de valor por estar en un banquillo en la EBA".

La onubense hace de su singularidad un compromiso. De hecho, fue clave a la hora de renovar. Reconoció que "cuando David Carrasco me propuso renovar en verano me lo pensé porque detrás hay muchas horas invisibles de trabajo, muchos sacrificios... Pero luego entiendes que al ser la única mujer tienes una responsabilidad que te empuja a seguir. Cuando haya más mujeres en los banquillos de EBA daré un paso atrás". Destaca que actualmente "hay una buena hornada que merece una oportunidad". No sólo se refiere al baloncesto, sino que "es aplicable a todos los deportes. Me gustaría que se nos diese la oportunidad".

La hiperactividad Cabrera le permite aprovechar cada oportunidad como La Tertulia Deportiva de Huelva Información. En su empeño por fomentar la cultura y la provincia de Huelva desde el Casino de Rociana lanzó una invitación a Celes Vizcaíno: "Este año queremos centrarnos en la reivindicación de la mujer y la igualdad. Por eso vamos a realizar unas jornadas sobre mujer en el Mediterráneo quiero contar contigo". La primera invitada ya está en el cartel.