"El Lorca ha sido justo vencedor del partido"

Asumiendo el mal encuentro realizado por su equipo, así se personó Ángel López en la sala de prensa del Nuevo Colombino. El preparador madrileño aseveró que "ha sido un resultado malo, en un partido malo, sobre todo por la primera parte". Fue más allá en su análisis el míster albiazul para indicar que "en los tres últimos partidos en los primeros minutos no hemos sido el equipo que estábamos siendo. El Lorca ha sido justo vencedor. El arranque de la segunda parte ha sido bueno, hemos tenido alguna ocasión clara para marcar, pero cuando corremos riesgos sabemos que nos puede pasar lo que nos ha pasado. Retomaremos el camino del triunfo".

Sobre la delicada situación clasificatoria en la que queda el equipo comentó que "soy un trabajador del Recre, sé cómo funciona el fútbol profesional. Hemos sabido manejar la racha positiva y sabremos manejar esta". Sobre el arranque del choque espetó que "parece que el gol nos ha venido mal, ha sido un gol bellísimo, pero no nos ha terminado de liberar. El partido no es bueno, la derrota es justa y desde Cartagena o Murcia el equipo no anda bien. Todos los equipos tienen racha, en cualquier categoría. Nos levantaremos". A vueltas con la justicia del marcador, Ángel López volvió a reseñar que "no me parece descabellado que haya ganado el Lorca, no lo hubiera sido el empate, pero no nos valía el empate. De hecho, nosotros hemos tenido también algunas ocasiones claras".

Sobre el debut de Iván Agudo y Toni Segura quiso aseverar que "pensaba que había que dar minutos a los jugadores que habían llegado, era la intención. No es fácil debutar en este ambiente y no han salido con la dinámica de la segunda parte. Hemos querido ser ofensivos. Es una experiencia para ellos de cara al futuro". En cuanto al futuro y a los objetivos clasificatorios del Decano en el presente ejercicio señaló que "nosotros siempre hemos mirado al siguiente partido, estamos en el puesto trece, tenemos que pensar en el siguiente... Balompédica Linense".

La precipitación en la elaboración del juego marcó la segunda parte del Decano, con un error muy grosero en el origen del segundo gol del equipo murciano. López describió como "un desastre" la acción del último tanto del choque, y lo explicó comentando que "las ganas de ganar y de hacerlo bien han propiciado errores. El Recre en casa tiene que ir a por el partido, no puede conformarse con el empate. El gol es un jarro de agua fría".

Por último, quiso recordar el entrenador del Decano que "hace no mucho teníamos un buen camino y el objetivo es reconducirlo. No me dejo llevar por los resultados porque hay cosas que un entrenador no puede manejar" y dijo de la reacción de la grada que "soy consciente de la entidad en la que trabajo, de la responsabilidad... Es lógica la reacción del público porque ve algo que no le gusta y muestra su disconformidad".