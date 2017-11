López encuentra su alineación tipo

Una de las características que ha definido al Decano durante las primeras jornadas del campeonato es que el combinado albiazul no ha repetido alineación en las 14 jornadas que se llevan disputadas hasta ahora. Ni con Casquero ni con Ángel López el Recre ha sido capaz de repetir un once inicial, aunque tras la sustitución en el banquillo sí que se ha apreciado que el míster madrileño apuesta mucho más por la continuidad, ya que del equipo que eligió para jugar ante el Mérida en casa al que el Recreativo presentó en el Nuevo Arcángel para medirse ante el Córdoba B sólo hubo una variación, la entrada de Julio por el sancionado Sergio González.

El resto de jugadores fueron los mismos que participaron desde el arranque del partido de debut del técnico recreativista, aunque sí que se observa una particularidad importante. López ya ha utilizado a 16 jugadores en los dos partidos que ha conducido. A los once titulares contra el Mérida y a Julio hay que sumar otros cuatro jugadores que han participado como suplentes. Casualmente en su primer encuentro López no agotó sus cambios -aunque Julio se quedó en la banda a punto de entrar-, dando la oportunidad a Santi Luque y Antonio Domínguez. El puntaumbrieño se quedó en Huelva, fuera de la lista, ante el filial del Córdoba, donde participaron desde la banqueta Jonathan Vila, Ale Zambrano y Santi Luque, que fue el único sustituto que repetió. Curiosamente Casquero también utilizó a 16 jugadores en sus dos primeros encuentros y presentó un cambio en el once desde el choque de Cartagena al del Real Murcia, pero a raíz de ahí las variaciones en el esquema y en los protagonistas se fueron sucediendo.

Ángel López ya quiso dedicar el triunfo a Mario Marín y a Domínguez por su aportación en el trabajo semanal e indicó que va a necesitar a toda la plantilla. Habrá que esperar, pero lo que funciona no se suele tocar y si la semana discurre por el camino de la normalidad no sería extraño ver por primera vez una alineación ya utilizada.