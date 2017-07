Listo para el rearme

La situación institucional que ha tenido que resolver el Recreativo de Huelva ha hecho que sus gestiones deportivas se hayan quedado congeladas con la pretemporada a la vuelta de la esquina. Después de haber salvado distintas pruebas de fuego en los despachos, el Decano se ha garantizado volver a competir en Segunda División B, pero ahora tendrá que trabajar a contrarreloj y a destajo para que su proyecto vaya tomando forma.

La llegada a Huelva de Juanma López -retrasada por las negociaciones del representante en Madrid por el traspaso de Morata- se antoja inminente y a partir de ahí la secretaría técnica albiazul podrá ir cerrando operaciones hasta ir conformando la que será la plantilla de la próxima temporada. Lo primero será elegir el capitán de la nave albiazul desde el banquillo. La continuidad de Pavón se antoja cada vez más complicada, si bien el técnico cumplió al lograr la permanencia en el pasado ejercicio. Si se elige a otro entrenador habrá que ver en qué posición queda el míster onubense, que podría ocupar otro puesto dentro del organigrama deportivo o que tendría que negociar para rescindir el año de contrato que le resta con el Decano. El Recre y el Granada B son los dos únicos equipos que estarán con seguridad en el Grupo IV y que aún no tienen entrenador, ya que el Jumilla nombró a Ángel Cuéllar recientemente como nuevo preparador, mientras que el Lorca Deportiva ha decidido darle continuidad en la banqueta a José Emilio Riquelme, Galiana, el hombre que condujo al ascenso al cuadro murciano.

La llegada a Juanma López a Huelva dará celeridad a avances en la 'operación refuerzo'Los jugadores que terminaron contrato y quieren renovar esperan novedades

Actualmente sólo hay ocho jugadores que tienen contrato en vigor con el Decano, que son Rubén, Mario Marín, Iván Robles, Ernesto, Manu Torres, Antonio Domínguez, Rubén Mesa e Iván Aguilar. Habrá que ver si todos ellos cuentan para la próxima temporada o si el cuerpo técnico del próximo ejercicio, en consonancia con la dirección deportiva, decide darle salida a alguno de estos futbolistas.

Otros miembros de la plantilla del pasado ejercicio, como De Vicente, Ale Zambrano, Javi Cantero, Núñez o Miguelito entablaron conversaciones con Manolo Toledano en el entretiempo entre el final de la temporada y el desembarco del nuevo grupo gestor y todos ellos han esperado a que se solucionara el futuro de la entidad antes de tomar ninguna decisión. Ahora, con la llegada de los nuevos gestores, aparece un nuevo escenario también para ellos, que tendrán que esperar a que se vayan sucediendo los acontecimientos para saber si forman parte del nuevo proyecto y si es así en qué condiciones.

El Recre aún no ha podido cerrar ninguna incorporación, aunque en los últimos días sí que se han ido produciendo contactos con jugadores en cartera que podrían cristalizar en los próximos días. El club albiazul no es el único que no ha realizado ningún fichaje hasta el momento. El Jumilla ha estado estancado en su gestión hasta comienzos del presente mes y todavía no se ha movido, mientras que los cuatro equipos procedentes de Tercera División (Lorca Deportiva, Badajoz, Betis B y Écija) se han centrado primero en cerrar renovaciones y dar bajas y tampoco han acometido refuerzo alguno.

El retraso en la confección de la plantilla del Recreativo contrasta con la celeridad de otros equipos, que prácticamente tienen cerrados sus equipos antes del arranque de la pretemporada. El Extremadura ha conformado una plantilla de garantías para pelear por la promoción de ascenso en el próximo ejercicio. Los de Almendralejo han confirmado doce fichajes entre los que se encuentran futbolistas de reconocido prestigio en Segunda B como Pardo, Jesús Rubio, Airam Cabrera, Kike Márquez o Airam Benito. También el Mérida ha ido confeccionando un plantel con nombres destacados dentro del Grupo IV, como Felipe Ramos, Santi Villa o Juanlu Hens, mientras que el UCAM ya ha avanzado bastante tras descender y no quedarse con ningún jugador.