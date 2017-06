El Linares pide plaza en Segunda B

El descenso del Mallorca de la Liga de Fútbol Profesional a Segunda División B supondrá el descenso de su filial a Tercera, aunque el segundo equipo bermellón había logrado la permanencia de manera holgada en el Grupo III, concluyendo la temporada en décimotercera posición a seis puntos de la promoción de descenso y a diez del descenso directo a Tercera División.

Las reacciones no han tardado en darse en el panorama futbolístico y el Linares ha sido el primer equipo que ha anunciado de manera formal que ha solicitado a la Federación Española la vacante originada en Segunda División B tras el adiós a la categoría del Mallorca B. El cuadro jiennense y el Atlético Levante fueron los dos conjuntos que perdieron la categoría en la promoción de descenso a Tercera División.

No obstante, la plaza del Mallorca B, según la reglamentación, no será asignada a ningún equipo que haya perdido la categoría, sino que corresponderá al equipo del Grupo XI (grupo balear) de Tercera División que no ascienda y tenga mayor puntuación. El campeón Formentera ya ascendió, por lo que la plaza será para Poblense (2º) o Peña Deportiva (4º), ya que el Alcúdia (3º) quedó eliminado en una ronda anterior.