Ahogados en la orilla (2-1)

Mal partido de un Recre que abandonó en Las Palmas todo lo que le había hecho crecer en las últimas semanas. Reaccionó muy tarde, regaló una hora del partido y cuando lo hizo ya iba perdiendo 2-0 tras una desastrosa primera parte. No fue el Recre intenso, agresivo ni competitivo de semanas anteriores. Su rival lo aprovechó con su calidad.

La primera parte fue la peor de la era Ángel López. El Decano estuvo incómodo sobre el terreno de juego, muy lejos del campo contrario y con constantes imprecisiones en el centro del campo que supieron aprovechar los canarios. Erik Expósito adelantó a Las Palmas Atlético en el 32 y poco después Benito aprovechó el desconcierto onubense para abrir distancia.

El Recre reaccionó en la segunda mitad. Los cambios de Ángel López mejoraron al equipo que con una intensidad más apropiada demostró lo que pudo ser el partido si no regala la primera hora. Apretó para meter al contrario en su campo y esperó el gol que le metiese en el choque. Lo encontró en el 82 con un penalti que Boris no perdonó. Hasta el final el agónico trabajo no tuvo resultado para un Decano que nadó cada vez más cerca del objetivo para morir ahogado en la orilla.