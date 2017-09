Juanma Rodríguez renuncia como entrenador del Atlético Onubense

Cambio en el banquillo del filial albiazul. Juanma Rodríguez ha anunciado su renuncia como preparador del Atlético Onubense 24 horas después de lograr su primera victoria de la temporada. En un comunicado enviado a los medios por la entidad recreativista el club notifica que la renuncia responde a "motivos personales y profesionales que le impiden desarrollar su labor al frente del equipo".

La entidad acepta la renuncia y asegura que "con su excelente comportamiento en todos los ámbitos, tanto futbolístico, deportivo como personal, tendrá siempre abierta la puerta de esta entidad, que es su casa". El club ya trabaja en la búsqueda de un sustituto y estudia entre las diferentes opciones dentro de la casa o de técnicos con experiencia en Tercera.

Juanma Rodríguez se ha despedido de la afición albiazul con esta emotiva carta:

"Hace hoy un año y dos meses recibí inesperadamente la llamada del club ofreciéndome la posibilidad de dirigir a nuestro recién ascendido filial. Cargado de muchísima ilusión y de gran responsabilidad como requiere cualquier labor que se acometa en nuestro Recre, comenzamos esta andadura.

Estas semanas atrás me ha tocado la difícil papeleta de compartir y explicar el cambio de circunstancias y razones personales que me impiden seguir realizando mi labor con la dedicación que se requiere y la disponibilidad con que lo había venido haciendo hasta hoy y lo he hecho siempre con la mayor intención de ser honesto con nuestro club.

Es por ello que, tras ponerlo en conocimiento del club, hemos tomado la decisión que creemos mejor para salvaguardar la atención y el afán que hay que dedicar a este grupo de jóvenes que compiten en una Tercera División tan competida, como lo hace nuestro Atlético Onubense.

Y digo: hemos (en plural) puesto que he recibido una total comprensión y entendimiento por parte de cuantos interlocutores he tenido desde que surgiera esta contrariedad: Manolo, Carlos, Lolo, Zamora… A todos ellos les agradezco su apoyo en esta difícil decisión de poner fin a mi continuidad en el cargo.

Es momento de acordarme de todos los compañeros de camino que han formado (forman) parte de ambos proyectos: Manu, Raúl, Rafa, Miguel, Juanchu, Pepe, Luis, Dani, Antonio, Mateo, a todos os doy las gracias por vuestra implicación y labor (sorda y altruista en muchos casos) al servicio de nuestro club.

Quiero, igualmente, dar las gracias a todos los jugadores con los que he trabajado durante estos catorce meses. Ellos han sido, sin lugar a dudas, nuestra fuente continua de motivación. Aunque he de hacer una especialísima mención al reducido (en número, pero inmenso en valores) grupo que terminó la temporada anterior y que fue un ejemplo de: compromiso, implicación, compañerismo, fe, superación y esfuerzo, luchando por un objetivo que, a veces, pareció inalcanzable pero para el que nunca se dejó de creer aunque los obstáculos no nos abandonaran. A todos: muchas gracias, os llevo en el corazón.

Para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento al club por la oportunidad que me ha dado al ponerme al frente de nuestro filial durante estas dos temporadas, permitiéndome desarrollar la profesión que amo y haciéndolo en mi casa, en mi club.

Corren nuevos tiempos, tiempos de un cambio expectante y nuestro Decano vuelve una vez más a darnos una lección de vida y resurgiendo de sus cenizas nos dice que este club nunca faltará (diez mil socios así lo atestiguan).

Estoy seguro y es mi deseo que, con los buenos profesionales que tenemos, los logros y éxitos deportivos que todo el recreativismo añora y merece volverán muy pronto"

LARGA VIDA DECANO

GRACIAS RECRE

Juan Manuel Rodríguez