Juan Pérez: "No podemos permitirnos perder el decanato"

La Copa del Rey por la que lucharán Barcelona y Alavés el próximo 27 de mayo estará hoy en Huelva gracias a Seat Huelva Motor. El gerente del concesionario capitalino, Juan Pérez, fue el otro invitado de la Tertulia Deportiva que tuvo lugar ayer en el Restaurante Ciquitrake. Explicó Juan Pérez que espera que el día de hoy sea un día "festivo" y desgranó la gran cantidad de actos que se vivirán hoy en las instalaciones de Huelva Motor (kilómetro 637 de la carretera N-431): "A partir de las 10:00 ya estará expuesta la Copa del Rey, además del subcampeonato de la Copa que obtuvo el Recre y un pequeño museo albiazul. Luego tendrá lugar la rueda de prensa de Pavón y posteriormente, sobre las 13:30, Manolo Zambrano entregará la camiseta que hemos sorteado. Desde ese momento en adelante habrá dos jugadores del Recre firmando autógrafos y sorteando balones. Tenemos un sinfín de actividades para los niños y también tendremos sorteos, como el de entradas para la final de la Copa del Rey de esta temporada o un fin de semana de aventura".

Recreativista confeso por herencia -su padre fue directivo del club-, Juan Pérez tildó de "mala suerte" la derrota ante El Ejido, pero mira con optimismo al futuro, sobre todo al institucional: "Creo que la situación se tiene que arreglar, no creo que no tenga solución. Perder el decanato es algo que no podemos permitir". Ensalzó y alabó el gerente de Seat el paso adelante dado por el Consistorio y por los actuales dirigentes de la entidad recreativista: "El Ayuntamiento ha sido valiente, tanto como Manolo Zambrano y sus consejeros. La situación no es fácil, porque la gestión es complicada y, además, se están jugando su patrimonio por el Recre". Entre sus recuerdos albiazules figuran nombres como los del Alzugaray, Luzardo o Lapi, pero, aunque asegura que ese "era un buen equipo" si puede elegir una época "me quedo con la de Marcelino, es cuando más he disfrutado".

Del valor del club indicó que la marca Recre es buena marca, no es lo mismo ser propietario del Recre que de otro equipo. Viajo mucho y nunca he escuchado que la marca Recre caiga mal. Por eso pienso que lo normal es que de aquí a final de la temporada todo se vaya estabilizando. Una vez que el embargo de Hacienda esté liberado se puede ir negociando con empresas de Huelva para ir alcanzando acuerdos".