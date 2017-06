José Carlos García se perfila como el nuevo presidente albiazul

José Carlos García se perfila como el futuro presidente del club onubense, si finalmente la oferta presentada por la sociedad Moody Investments SA adquiere el 90% de las acciones del Recreativo de Huelva que ha puesto en venta el Ayuntamiento.

El nuevo propietario del club sería Vicente Simón, un empresario que gestiona fondos de inversión y que ha puesto su mirada en Huelva y el Recreativo. En su proyecto no sólo pretende controlar el club albiazul, sino que tiene unas ambiciosas ideas en la ciudad, para las que está decidido a realizar una fuerte apuesta económica y empresarial. No obstante, prefiere no estar en primera línea y quedaría en un segundo plano.

Las negociaciones entre el grupo inversor que encabeza Simón y el Consistorio comenzaron el pasado mes de marzo y durante el proceso surgieron dos momentos críticos, tal y como ha podido saber este diario: el primero poco antes de que se cerrara el pliego de condiciones para la venta del Recre y el segundo el pasado viernes, cuando se vivieron momentos de tensión.

La intención de Moody Investmets es sanear el club y efectuar una renovación total, para lo que se deberá hacer una transición. Pretende saldar cuando antes la deuda con los trabajadores y diseñar un proyecto enfocado a ascender cuanto antes al primer equipo.

José Carlos García, gerente de Bodegas García Castillo de Rociana, es actualmente el portavoz del grupo inversor que se plantea llegar a acuerdos o renovar los existentes con clubes emblemáticos de otras modalidades deportivas en la capital onubense como pueden ser el Recreativo IES La Orden de bádminton, el Fundación Cajasol Sporting femenino o el baloncesto.