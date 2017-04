Jiménez señala al Recre como "el más difícil"

El técnico del Mérida, Eloy Jiménez, se mostró ayer en rueda de prensa muy precavido ante la salida de su equipo a Huelva. El preparador reconoció que sus hombres tienen "muchas ganas de que llegue el partido, que va a ser muy atractivo y una verdadera final. Puede ser en teoría la salida más difícil que tengamos nosotros". Los emeritenses afrontan el duelo "con mucha ilusión. Este partido es en teoría el más difícil, pero estamos obligados a ganar". Eloy Jiménez considera el duelo "clave para nosotros porque nos va a marcar la semana siguiente por los partidos que vienen la semana siguiente".

En Mérida sienten mucho respeto por el Decano pese a su temporada. Jiménez considera al conjunto albiazul "un buen equipo, tiene más confianza ahora, y tienen prácticamente salvada la temporada".

Asegura que si no fuera por los problemas el Decano "estaría arriba"

El preparador del club emeritense tiene claro que si no fuera por los problemas que han perseguido al club durante la temporada "seguro que estarían arriba y además el objetivo lo tiene casi conseguido. Eso le da cierta tranquilidad lo que con calidad que tiene le hace ser un equipo muy peligroso".

Eloy Jiménez aprovechó su comparecencia para hablar del caso del Eldense y las apuestas ilegales. Al técnico le da pena "que el fútbol llegue a esta situación de las apuestas, me da pena. Yo eso no lo quiero ni ver. Hasta que no pongan sanciones duras, imagino que esas prácticas seguirán existiendo, pero yo nunca lo he vivido".