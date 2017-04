Jesús Vázquez y diez más

El capitán estará en la gran final de Los Cármenes. Juan Manuel Pavón anticipó ayer que Jesús Vázquez jugará contra el Granada B. El onubense evoluciona bastante bien de sus problemas físicos y no debe tener impedimentos. "Soy muy optimista con Jesús Vázquez y creo que va a llegar. El jueves hizo el entrenamiento completo y salvo que haya algún retroceso va a estar con nosotros en Granada", aseguró Pavón al término de la peculiar sesión de trabajo de ayer. El capitán estará en el once inicial porque "es un jugador del que poco se puede decir. Es un hombre muy importante dentro de esta plantilla tanto de cara al juego como al grupo y la plantilla. Estando bien es fundamental para esta plantilla".

Pavón lo necesita. El Decano afronta "una final y ahora quedan menos partidos cada vez. Somos sabedores de que una victoria nos daría mucho. Se palpa en el ambiente del grupo que nos jugamos la permanencia". Es optimista el técnico porque "veo al equipo suelto y eso me da confianza, no estamos nada agarrotados, que es lo preocupante en estos casos. Eso transmite seguridad al cuerpo técnico y a la afición".

A estas alturas de la temporada se impone el pragmatismo. En Los Cármenes "queremos los tres puntos y puntuar de cualquier forma porque cada punto que sumamos es importante en nuestro camino. Contra el Melilla cuando no pudimos ganar fuimos capaces de no perder". Por ello califica el choque como "el partido más importante de la temporada para nosotros".

El Recre juega en Granada y en Jaén, donde se disputa un Real Jaén-Extremadura clave. Pavón no piensa en ese choque ni en su marcador porque "las cuentas no las hemos hecho". Eso sí, "si nosotros ganamos lo que me gustaría es que ganase el Jaén".

De cara al choque se muestra tranquilo porque para "un equipo que genera ocasiones tarde o temprano llega el gol". En defensa recupera a Ubay Luzardo, "un jugador importante, que ha ido creciendo durante la temporada. Se ha afianzado con el paso de las semanas. Al final es bueno que haya competencia".

El preparador se mostró tan centrado en el choque que reconoció que "ni me acuerdo de la situación institucional del club. Es algo que ni pienso".