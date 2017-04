Jesús Vázquez es seria duda para el encuentro

Una duda capital tiene Pavón para la visita albiazul a Lorca. El técnico no sabe si podrá contar con Jesús Vázquez para el choque. El centrocampista onubense arrastra unas molestias musculares que ya se dejaron sentir en el choque del pasado sábado contra el Mérida y que no desaparecen, por lo que el de Santa Olalla no tiene garantizado desplazarse con el equipo al Artés Carrasco.

Ayer en el entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español no pudo trabajar con normalidad con el resto del grupo, afectado por los problemas musculares.

Ubay Luzardo también tiene problemas, pero preocupa menos y jugará en el Artés Carrasco

En caso de no poder entrar en la convocatoria para el duelo se abriría un dilema para Pavón. Jesús Vázquez es una pieza básica en el esquema recreativista y el segundo jugador con más minutos de la plantilla después de Antonio Núñez. Además su ascendencia sobre el grupo y en el campo es vital en muchos momentos para el equipo.

Pavón probará hoy su respuesta en la sesión de entrenamientos que se celebrará en el Nuevo Colombino antes de tomar una decisión. En caso de no poder ser de la partida tendrá que buscar un recambio entre las diferentes opciones que tiene en su plantilla. Jesús Vázquez ya superó hace unas semanas unos problemas físicos motivados por la inflamación de un ganglio que lo tuvo apartado varias jornadas.

No es el único jugador tocado que tiene Juan Manuel Pavón. El central canario Ubay Luzardo también arrastra unas molestias del partido contra el Mérida del sábado que en su caso no le impedirán viajar y jugar en el Artés Carrasco de Lorca. Con la duda de Jesús Vázquez y el alta definitiva de Mario Marín la única duda segura que tiene Pavón para el choque del domingo es la del delantero centro Rubén Mesa, que cumplirá su último partido de sanción por la expulsión que sufrió ante el Mancha Real.