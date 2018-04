"Cuando Huelva responde, los jugadores responden"

Una semana diferente, con olor a final y un ambiente especial. Así se percibe desde fuera y así lo sienten los jugadores dentro del vestuario. Diego Jiménez, uno de los veteranos en la casa, pese a su edad, reconoció ayer que "se respira que es un partido importante, que para nosotros puede determinar lo que podemos conseguir esta temporada. El equipo está concentrado, con ganas y confianza por el trabajo que se está realizando durante la semana". Los futbolistas tienen "muchas ganas de que llegue el partido del domingo".

Diego Jiménez ha vivido partidos importantes en el Colombino, con llenos que dieron victorias clave para el futuro. Sabe de la capacidad de movilización de la afición recreativista. No le asusta ver un estadio lleno o con una importante entrada porque "por mi experiencia ver el estadio lleno es un estímulo, que hace que la gente esté más metida. Cuando Huelva ha respondido, los jugadores han respondido. No recuerdo un partido en el que se llenase el campo y en el que el equipo no respondiese, prácticamente se ganó todos. La situación es la que es. Por eso necesitamos que la gente venga para lograr la salvación todos a una".

"Hay que apoyar una iniciativa tan bonita para convertir el campo en una caldera"

Reconoce que la situación no es nada cómoda para un equipo al que "le está costando ganar partidos para acercarnos al objetivo de la salvación. El equipo debe seguir en la línea de la solidez defensiva, de intentar generar un poco a nivel ofensivo para estar más cerca de ganar".

Tras las críticas públicas de César Negredo al nivel competitivo de algunos compañeros, defendió que "en esta categoría lo mínimo es ser intenso, ir al choque, es ir y es lo mínimo exigible para la categoría. Nos ha pasado factura. Ahora el equipo aprieta y sólo nos falta dar un pasito más a nivel ofensivo".

Defiende un Recre pragmático que se adapte a la situación actual porque "la categoría es la que es". Resulta complicado "hacer fútbol en muchos partidos como la semana pasada, pero al final tuvimos una o no anulan mi gol estaríamos hablando de otra cosa. Prefiero llevarme un punto que ninguno". No obstante, reconoce que "hay que generar las máximas ocasiones posibles, pero no somos tontos para exponer y quedarnos abiertos como nos ha pasado en muchos partidos anteriormente por ir a por la victoria en el último minuto. Puntuar es importante".

El domingo espera un Nuevo Colombino con una gran afluencia gracias a la campaña del Banco Alimentos. Diego Jiménez pide "apoyar la iniciativa que es muy bonita para convertir el Nuevo Colombino en una caldera ante un filial al que le pueden pesar las piernas".