El Recre prepara su final con ambiente de gala. A un ritmo constante e incesante se venden las entradas para el decisivo encuentro contra el San Fernando del próximo domingo. Ayer las taquillas del Nuevo Colombino registraron algunas colas en ciertos momentos. Al cierre de la jornada de venta el club había distribuido entre sus aficionados unas 3.500 localidades, aunque quedan ya muy pocas de la tribuna principal del Nuevo Colombino.

Cientos de aficionados, mayoritariamente abonados, acudieron durante toda la jornada a las taquillas del estadio albiazul. Desde minutos antes de la apertura, a las 10:00, ya había seguidores haciendo cola, lo que hizo que se adelantase unos minutos la apertura. No se registraron las largas colas de la temporada pasada en los últimos encuentros del campeonato liguero, aunque en ningún momento se detuvo el flujo de venta. Hubo instantes en los que los seguidores tuvieron que esperar hasta media hora para adquirirlas. Para el choque se pusieron a la venta unas 11.000 entradas ya que el Banco de Alimentos canjeará otras 1.500 a cambio de tres kilos de alimentos no perecederos y el San Fernando recibirá unas 200 más a las que se sumarán las que no saldrán a la venta por la zona de seguridad acotada para la afición rival. La entidad albiazul confía en mantener el ritmo hasta el fin de semana y lograr el lleno en las gradas del Nuevo Colombino.

De la tribuna principal quedan sólo algunos sectores libres para el encuentro

Los socios pueden adquirir hasta 10 entradas por carnet a 1 euro cada una en cualquier zona del campo y los no socios a 3 euros en goles, 5 en fondo y 10 en tribuna. En la jornada de ayer la práctica totalidad de las entradas que se vendieron fuero para abonados.

El ambiente está garantizado en el Nuevo Colombino. El Recre llama a filas a su gente y Huelva se moviliza para responder ante una final en la que grada tiene el objetivo de marcar el primer tanto.