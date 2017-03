Hermanos, pero no primos

Recre y Córdoba, Córdoba y Recre. Dos clubes que han terminado de demostrar como la competitividad no está reñida con el cariño y las buenas artes. Los duelos entre albiazules y blanquiverdes están marcados en rojo en el calendario de ambas aficiones y, aunque las circunstancias traen hoy al filial califal al Nuevo Colombino, no fallarán los seguidores cordobesistas en el coliseo albiazul.

Por desgracia para ambos las pretensiones no pasan de salvar la categoría lo antes posible y hacerlo, si es posible, evitando finales de infarto. No obstante, el partido se presenta bajo el lema de un reality de fama mundial, el de sólo puede quedar uno. El Córdoba B llega al Nuevo Colombino después de insuflar un balón de oxígeno el pasado fin de semana ante la Balona. El estreno de Jorge Romero como técnico -aunque no pudo sentarse en el banquillo como Pavón en sus primeras jornadas- se saldó con una goleada que hace a los blanquiverdes llegar fuera de la zona de descenso. Con la única ausencia de Fran Serrano, pero con Javi Galán o Esteve, que ayer también formaron parte de la convocatoria con el primer equipo, se presentan los cordobesistas en tierras onubenses.

Pavón ya se preocupó de avisar en su rueda de prensa previa al encuentro de la dificultad que entraña el partido. No sólo por el potencial del rival, al que le han castigado en demasía su bisoñez y los errores individuales que han terminado por mandar al traste buenos trabajos colectivos, sino también porque el Recre llega en un momento álgido de resultados y ello puede derivar en un estado de relajación o de exceso de confianza que devolvería al Decano a vicios pasados. En una mirada al pasado, precisamente, el Recre ya puede caer en la cuenta que al filial del Córdoba le valió un disparo lejano en el encuentro de la primera vuelta para tumbar al cuadro onubense en el que ha sido, casi con toda su seguridad, su partido más completo lejos del Nuevo Colombino. El último encuentro de Ceballos antes de su destitución arrojó a un Decano con mucha llegada y que le hizo muy duro el choque a los blanquiverdes, que terminaron venciendo con poca justicia poética, pero con toda la potestad que da la dictadura del resultado.

El triunfo del Córdoba B en la pasada jornada ha puesto en sobreaviso al Decano, sobre todo para volver a protegerse en una faceta que hace algunas jornadas generó debates desmedidos, la del balón parado. El filial hizo dos goles en jugadas de estrategia y la sombra del choque ante el Sanluqueño, que fue una tragedia para el cuadro albiazul por su falta de contundencia en la pelota quieta y por caer ante el que era el colista en ese momento, ha acudido a la mente del cuerpo técnico albiazul.

El Recre encadena dos triunfos en sus últimos dos encuentros como local, ya que venció por la mínima a Villanovense y Balona y Pavón cuenta con la posibilidad de batir un nuevo registro, el de encadenar por primera vez en toda la temporada dos victorias de forma consecutiva. El triunfo sería un paso casi definitivo para la consecución de la permanencia, pues el Recre se plantaría en 36 puntos con nueve encuentros por delante, con lo que un par de victorias más serían suficientes para que el Decano se ganase deportivamente continuar un año más en la categoría de bronce. Por todo ello el partido, que tendrá un ambiente festivo por el cariño recíproco y casi fraternal de ambas aficiones, se vestirá de máxima importancia por eso el Recre tiene prohibido pasar de ser un equipo hermano a hacer el primo.