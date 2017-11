Granada B, un rival españolizado que ocupa puestos de 'play off'

El Granada B que se enfrentará el domingo al Recre poco tiene que ver con aquel equipo que visitó el Nuevo Colombino el 4 de diciembre del año pasado (0-0), y menos aún con el que el 19 de marzo de 2016 perdió en Huelva (1-0) merced a un tanto de Rubén Mesa en los compases finales de un histórico encuentro en el que la afición onubense tuvo una excelente respuesta a la llamada de auxilio de los empleados albiazules (todavía bajo la presidencia de Pablo Comas) y prácticamente abarrotó el estadio iniciando el resurgir del Decano.

La entidad nazarí ha cambiado de manos y los nuevos propietarios han adoptado una filosofía diferente para su filial que ahora, en vez de estar destinado a la inversión y reunir a jugadores con proyección de diferentes nacionalidades con la intención de traspasarlos a clubes de gran potencial económico, tiene la idea de convertirse en nodriza para el primer equipo y formar futbolistas que en un futuro cercano puedan competir en la élite. De ahí que el pasado verano desmontase la anterior estructura (sólo permanecen de la pasada campaña cuatro jugadores, Jean Carlos, Zixiang Wang, Antonio Marín y Migue Cobo) y firmase cerca de una veintena de futbolistas, la casi totalidad españoles y muchos de ellos andaluces.

Pedro Morilla tiene la ausencia por sanción del centrocampista José González

El Granada B, entrenado por Pedro Morilla, marcha cuarto en la tabla clasificatoria con 26 puntos, dos más que el Recre, y ocupa puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias de ascenso (los famosos play off). En el arranque de la Liga y tras perder en la jornada inaugural ante el UCAM Murcia, enlazó cuatro victorias consecutivas y llegó a situarse como líder después de la octava jornada. Desde que cayó derrotado en Murcia a finales de octubre acumula cinco partidos seguidos sin perder y el fin de semana pasado superó (3-1) al Écija.

En su plantel figura el exrecreativista Pape, que aún no ha debutado. En la relación de futbolistas de su plantilla destacan, por citar a algunos, los delanteros David Grande, que es su máximo goleador con cinco dianas, Casi (lleva cuatro) y Pablo González (tres). En el centro del campo brilla Isi, un medio muy técnico que la pasada campaña disputó la fase de ascenso con el Fuenlabrada y que suele estar acompañado en el doble pivote por José González, llegado del Córdoba B y que no puede jugar este fin de semana por sanción federativa al acumular cinco cartulinas. No hay que olvidar a los defensas Adri Castellano, Pablo Vázquez y Fran Serrano, al delantero Pablo González o al meta Aarón Escandell.