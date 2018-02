"Gracias por haberme hecho tan feliz"

El técnico Ángel López se ha despedido como entrenador del Decano en compañía del presidente, Manolo Zambrano, y del consejero Jesús Pulido. López ha leído un comunicado en el aire ha agradecido la oportunidad recibida "por dirigir a un club tan grande y único como el Decano del fútbol español".

López ha asegurado que "soy el mismo de las cuatro victorias y las siete porterías a cero. Estoy convencido que hubiese revertido la situación".

Se mostrado "orgulloso" de su paso por Huelva, donde "he sido muy feliz y me habéis hecho ser mejor entrenador cada día". En el futuro "mi objetivo es trabajar duro para volver a este banquillo". Mientras, "me encontraréis en la grada como uno más de esta maravillosa afición".